大疆发布入门级Mini 3 Pro轻型无人机，起售价4198元

作者：大飞哥

5月10日晚，大疆发布了Mini 3 Pro入门款无人机，这是其Mini系列中最新的型号。Mini 3 Pro的重量仅为249克，这意味着它符合许多国家的无人机免注册政策。

Mini 3 Pro依旧能够像其他大疆无人机一样折叠起来，是旅行中的理想选择。Mini 3 Pro有一个新的结构设计，机臂和螺旋桨都经过调整，使飞行更符合空气动力学，从而使飞行时间更长。它还具有向前和向后的双视觉传感器，使飞行更安全。

作为Mini 2的继任者，Mini 3 Pro拥有以前仅限于DJI更高端的Mavic和Air无人机的功能。它有更好的飞行性能，更好的相机，更好的电池寿命，以及升级的AI功能。它可以拍摄4K 60fps视频，它有一个重新设计的万向节，可以有更多的相机角度，如倾斜拍摄和真正的垂直拍摄，用于拍摄肖像模式下的图像。

Mini 3 Pro是Mini系列中第一款提供三向障碍物感应的无人机，具有向前、向后和向下的视觉传感器。这些传感器使先进的飞行员辅助系统能够在飞行过程中检测到路径中的障碍物来保持安全，此外，与FocusTrack合作开发的技术可以让无人机在飞行过程中始终将主题元素保持在画面中心。

Mini 3 Pro搭载一个1/1.3英寸的摄像头，光圈为f/1.7，可以拍摄4800万像素的图像。除了4K 60fps的视频，它还能以30fps的速度拍摄HDR视频，并且根据分辨率提供高达4倍的数字变焦。与Mini 2相比，弱光性能也得到了改善。

大疆的Mini 3 Pro每次充电可提供34分钟的飞行时间，还有一个扩展电池可选购，挂载后可使其最大飞行时间达到47分钟。它可以和DJI RC一起使用，这是一个轻量级的遥控器，有一个5.5英寸的触摸屏，并与DJI Fly应用程序整合。

大疆Mini 3 Pro单机售价为4198元，包含RC-N1遥控器的Mini 3 Pro售价为4788元，包含DJI RC的带屏遥控器版Mini 3 Pro售价为5788元。