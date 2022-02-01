新设备将至？iOS 15.4或支持AR/VR头显及Web应用推送通知

作者：夏初

尽管苹果对保密工作一向极为看重，但是有些时候，官方公布的内容中就有一些关键信息可供挖掘，例如iOS开发版所支持的功能。2月1日消息，科技网站9to5 Mac报道，苹果日前发布了iOS 15.4第一个Beta版本，该版本主要面向开发者和公共测试用户推出。本次更新涵盖了不少内容，最重要的信息是透露出一个新趋势――苹果的AR/VR头显设备似乎将要到来。

苹果iOS 15.4第一个Beta版提供了多种新功能，除了支持 AR / VR 头显的WebXR API，系统文件还暗示了 Safari 浏览器将出现一些受欢迎的变化，具体来说就是，苹果致力于为 iOS 上的 Web 应用启用推送通知。

开发人员Maximiliano Firtman指出，iOS 15.4 Beta版引入了可供网站和 Web 应用程序使用的新功能。其中之一是对通用自定义图标的支持，因此开发人员不再需要添加特定代码来为 iOS 设备提供 Web 应用程序图标。这对开发人员来说是一项能够提高效率的功能。

Maximiliano Firtman表示，在此之前的四年时间中，开发者想要为Web 应用程序添加正确的图标是一项虽然简单但繁琐的事，开发者需要在 HTML 中添加一个代码，但并不是每个 PWA 开发人员都会这样做。

Firtman表示，iOS 15.4 Beta版添加了新的“内置 Web 通知”和“推送 API”切换到 Safari 设置中的 WebKit 实验功能。尽管这两个选项在第一个beta版本中不起作用，但这暗示了苹果最终将在 iOS 上为网站和 Web 应用程序启用推送通知。

还有一个值得注意的细节是，iOS 15.4 Beta版现在的WebXR API能够为网站上的AR/VR头显设备提供支持。API默认禁用，即使启用，目前也没有适用于 iOS 的 AR/VR 耳机。而这是不是意味着苹果的首款AR/VR头显设备已经在路上了。此前有传言称苹果将在今年年底推出其首款混合现实头显设备，新的API很可能是苹果为新设备做的铺垫。

目前iPhone用户所能使用到的正式版系统为刚刚发布的iOS 15.3，iOS 15.4 预计将于今年春季正式向公众发布。