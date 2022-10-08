二季度全球智能手环出货量达4170万台，苹果继续领跑

作者：墨将

Canalys最近发布最新数据，2022年第二季度全球智能手环出货量将增长 2%，达到 4170 万台。继第一季度下降 3.7%后，市场开始逐步恢复增长。其中属于手环的基础手表和智能手表分别增长了 46.6%和 9.3%。手表品类继续推动可穿戴手环市场的发展，而基础手表在 2022 年第二季度大幅下滑 35.5%。

值得注意的是，2022年第二季度全球市场中，印度市场的表现较为亮眼，该地区出货量增长高达275%，而它的增长驱动力主要来自于基础手表。另外虽然印度在整体可穿戴手环出货量方面落后于中国和美国，但其份额首次达到15%。

另外就品牌而言，苹果继续领跑腕带手表市场。2022年第二季度，苹果手表的市场份额也达到了26.4%。紧随其后的是三星，市场占比达8.9%。华为也跻身前三名，第二季度市场份额为8.3%。今年9月苹果秋季发布会上，智能手表产品线也得以更新，Apple Watch SE、Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 三款产品，均受到了市场的认可与用户的支持，相信第三季度苹果也将继续保持领跑。

整体来看，高端智能腕表具有较高的潜力，将会是未来几年各个品牌争夺的重点方向。而高品质的用户体验也将逐步外观、做工等细节，过渡到软硬协同、生态系统与健康功能等多个纬度上。相比前者而言，后者的竞争优势需长时间的累积，需要厂商在这些赛道上持续投入，而它们将是决胜未来的关键。