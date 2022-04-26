苹果官网上架HidrateSpark STEEL智能保温杯，售价568元

作者：饶玉

今日，苹果官网上架了一款售价568元的HidrateSpark STEEL智能保温杯，并提供黑色银色两种配色可供选择，目前产品已正式开售。

据了解，HidrateSpark STEEL是一款不锈钢真空保温直饮水杯，容量为620ml。水杯套装包含一个直饮盖和一个吸管盖，盛放冷饮时最长可保冷24小时。这款HidrateSpark STEEL水杯可以实现与HidrateSpark app进行连接，实现智能操作。

在使用方面，需要创建一个账户，HidrateSpark app就能访问你在Apple健康app中的个人资料和步数统计数据，并根据这些信息调整你的每日饮水目标。同时，它还会记录你的每次饮水，并将这些信息推送回Apple健康app，方便随时查看所有个人数据。

同时，HidrateSpark STEEL会根据你的身体状况和活动情况进行计算和调整，为你量身定制个人饮水目标。传感器底座会以毫升或盎司为单位追踪你的饮水量，并通过 iPhone、iPad 和 Apple Watch 上的app进行记录。

LED智能传感器“底座”会通过发光来提醒你每天按时饮水，用户还可以根据自己的喜好，自定义LED灯带的发光颜色和图案。不锈钢材质不含双酚A，杯嘴保护盖和锁扣，可以有效的避免灰尘和细菌的侵入，并且防止水溢出。

在兼容性方面，HidrateSpark STEEL智能保温杯需要配合iOS 12或WatchOS 5.3以上系统的设备使用。值得一提的是，这款智能保温杯的预计发货时间在8-10周，感兴趣的朋友们可以继续关注下。