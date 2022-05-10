剖析用户痛点还原纯粹读写体验 汉王科技发布手写电纸本N10

作者：高志伟

在碳达峰、碳中和“双碳战略”的推动下，绿色节能成为千行百业关注的焦点，从上游解决方案提供商到下游的终端设备厂商均有围绕实现“双碳”目标的创新和策略。而且，用户也积极采用绿色出行、绿色办公等方式，贡献一份力量。

作为职场打工人，最容易想到的绿色减碳措施就是节约用纸，比如纸张复用、双面打印等等。近年来一款终端的更广泛应用，直接推动了“无纸化”办公――电子纸。易观分析师董振认为，电子纸办公本设备未来将成为最具增长潜力的电子纸终端。同时电子纸技术趋势正向大尺寸、柔性化、手写模块标配化方向发展。在无纸化办公的趋势下，带有手写原笔迹等笔记功能的大尺寸电子纸办公本未来发展潜力非常巨大，有望实现办公场景下纸质记事本的替代。

洛图科技(RUNTO)数据显示，大尺寸电子纸设备在2022年的出货量将达1500万台左右，同比增长超15%。

无论是阅读、记录、办公，电子纸对于很多职场人士而言已经是个熟面孔了。值得关注的是，不仅是现在，当很多用户选择平板电脑等终端设备作为记录工具时，已经有企业深耕电子纸这条细分赛道――汉王科技。汉王科技已经在电子纸墨水屏行业深耕十五年，对于行业及用户需求有更深入的了解。

5月10日，汉王科技推出10.3英寸电子墨水屏产品――汉王手写电纸本N10，售价为1999元。新品围绕用户痛点，让电子纸更加简约、易用且专注，成为提升商务、政务等应用场景的高效工具。

电子墨水屏拥有低功耗长续航、接近真实纸质观感等优势，作为电子书阅读器大受欢迎。但随着大屏智能手机、平板电脑的快速发展，大大压缩了电子书阅读器的生存空间。电子纸则在此基础上推出了书写、记录功能，特别是在学习、商用会议等场景下，对比其他终端有更强的针对性。例如使用平板电脑阅读、记录、学习时，很容易受到其他应用、信息的干扰，分散注意力影响效率和体验。

所以，本次汉王科技推出的汉王手写电纸本N10，聚焦两个设计初衷――“显示更清晰，书写更专业”，以还原纯粹的读写体验。为了实现这些目标，汉王科技简化掉没有实际意义功能的同时，在显示、设计、书写、交互、续航以及软件、内容等方面均做了“加法”，提升使用体验。



汉王科技副总裁王杰

减屏层还原墨水屏通透质感

电子墨水屏的独特的显示效果让其具备更接近真实纸张、书籍的阅读体验，汉王手写电纸本N10化繁为简，对电容屏和导光板做减法，墨水屏上方屏层厚度减少31%，透光性成倍增加。当用户在阅读时，看的更清晰，使用更舒适。此外，N10“屏薄如纸”的特性也消除了传统电子墨水屏产品隔层书写的不适感，让用户能充分体验自然纸张般的书写体验。

轻薄单手握持+120天超长待机

汉王手写电纸本N10厚度5.5mm，重量约374g，相比同尺寸平板更加轻薄，可以轻松实现单手握持，配合10.3英寸大屏，在阅读时体验更舒适。另外，机身轻薄并不意味着续航的妥协，汉王手写电纸本N10配备了6000mAh大容量电池，设备静默状态每天只需50mAh，待机长达120天。所以在外出或短期差旅场景下，可以不用携带充电器。

书写+按键

交互是汉王手写电纸本N10的一大亮点。产品配备了汉王自研的“龙葵紫电磁笔”，支持4096级压感。值得一提的是，这支电磁笔不用充电，无需担心关键时刻手写笔没电而导致记录隔断。电磁笔自带2根替换笔芯，笔头自带橡皮，覆笔即可擦除。

此外，汉王手写电纸本N10还支持按键操作，在机身左侧有9枚集中式按键设计，支持自定义功能设置，更快实现翻页、程序启动等功能。一定程度上弥补了电子墨水屏低刷新率、高延迟的痛点。

软硬件同步优化+丰富内容资源

汉王手写电纸本N10的软件优化同样是改善读写体验，例如配备汉王自研笔迹算法技术，N10可深度还原圆珠笔、铅笔、毛笔、钢笔、书法钢笔等笔型的真实书写笔迹，配合上自定义的底纹模板，甚至可以用来练习硬笔或软笔书法。

汉王手写电纸本N10还自带提笔忘字功能键，根据个人习惯选择多元化的查询方式，快速找到想写的文字。产品还支持“一笔成形”，可快速绘出直线、圆、三角、四边形等图形，辅助用户直接绘制思维导图与流程图。

当用户使用汉王手写电纸本N10完成笔记后，也能对过往的笔记进行智能多级分类与查找。只需输入笔记名称或内容，就能及时调取出想查询的笔记文档。笔记内容还能加密、云端同步、本地备份，保护内容隐私安全。

另外，汉王手写电纸本N10的日历不仅可以查看日期，配合笔记功能可以实现备忘录、日程、纪念日、提醒等功能，十分适合制定计划安排，避免遗漏事项。

在文件格式兼容性方面，汉王手写电纸本N10可支持TXT、PDF、 EPUB、CHM、MOBI、DOC、PPT、 XLS等十几种格式的电子文档及图像、声音文件。对于常见的PDF文件处理，汉王手写电纸本N10可以实现批注、5级大小缩放、智能裁边等功能，还配有曾荣获国家科技进步二等奖的汉王自研OCR识别技术，用户可将图片PDF文档智能识别为可编辑的文本，提升PDF阅读、转写、编辑、翻译等操作效率。

汉王手写电纸本N10系统基于Android 11，还可支持办公、阅读、浏览器、新闻、工具类等多种类型应用，以及即时翻译、邮件收发 、无线投屏等功能。

对于喜爱阅读的用户，汉王手写电纸本N10可以安装微信读书、当当云阅读、京东阅读、掌阅app、kindle等APP，同时也内置了汉王自家的电子书城，有1000本本地免费图书。

总体来看，相比一些平板电脑产品或者配备墨水屏的智能手机，汉王手写电纸本N10聚焦还原纯粹的读写体验，让用户在学习、办公等场景下更加专注，免受打扰。所以对于办公、学习、会议等场景下有较多书写，或者日常有阅读习惯的用户而言，汉王手写电纸本N10是个不错的选择。

当然，尽管有双碳战略及节能减排趋势在线引领，电纸本还是有诸多挑战要面对，汉王科技如何通过创新和体验优化来解决更多用户痛点，让电纸本打通无纸化办公最后一站，值得关注。