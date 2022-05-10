拥有有不错的变焦能力，索尼推出新系列小型云台摄像机

作者：墨将

凭借多年技术专长，索尼在云台摄像机和远程摄像机系列有着广泛的应用。5月10日，@索尼中国专业官宣将带来产品线的新成员――SRG-X40UH、SRG-H40UH云台 (PTZ)摄像机。据介绍，这两款摄像机都采用了4K Exmor R™CMOS成像器，提供高质量的4K/HD图像，具有强大的变焦和广角能力，并搭载UVC和HDMI接口，该款产品计划于2022年9月上市。

官方表示，作为高性价比的4K/HD云台摄像机，SRG-X40UH和SRG-H40UH可提供出色的细节和高质量的图像，自然的色彩还原和高灵敏度，在进行远程通讯时，即使在低光环境下，也能捕捉到清晰的面部或其他相关细节。此外，即使使用高清格式，4K的超采样也能提供出色的图像质量。

清晰变焦技术可实现强大的40倍高清变焦，30倍 4K变焦，大约70度广角拍摄能力，加上平顺快速的云台移动进行补充，配合天花板安装，从而实现在从小型会议室到大礼堂等各种环境下采集不同位置的重要场景。

除此之外，SRG-X40UH和SRG-H40UH具有简单的UVC和HDMI接口，并可支持PoE+，可以使用数量很少的电缆将其集成到现有系统中，并使用VISCA/VISCA over IP指令进行遥控。现如今，云台摄像机已经融入普通消费者的生活当中，越来越多的消费者选择用它来“看娃”、“监看宠物”等等。相信在索尼等品牌的带动下，未来继续将朝着专业化、多功能化上发展。