2488元起 华为WATCH GT3 Pro开启首销

作者：饶玉

4月28日，华为在折叠旗舰及全场景新品发布会上，正式发布全新高端智能手表――华为WATCH GT3 Pro系列。今日，华为WATCH GT3 Pro正式开售，黑色氟橡胶表带款售价2488元，白色真皮表带款售价2988元，灰色真皮表带款售价2688元，白色陶瓷表带款售价4688元。

华为WATCH GT3 Pro延续了GT系列腕表对精湛工艺和艺术美学的不懈追求，与此同时，华为WATCH GT3 Pro加入了更加先进的运动健康功能，诠释新一代探索生活的无畏精神。

据了解，这款手表拥有钛金属和陶瓷两个材质版本。钛金属版本采用钛金属一体化表体，蓝宝石玻璃镜面，展现出表身轻薄和强韧质感。华为WATCH GT3 Pro陶瓷版则是采用陶瓷机身设计搭配金银的贝壳纹表圈，为用户带来更加时尚精致的选择。

功能方面，华为WATCH GT3 Pro支持跑步、骑行、游泳、高尔夫、自由潜水、登山等100+种运动模式，同时，华为运动健康APP还提供跑步训练、骑行、瑜伽、健身、跳绳等11类的训练课程，基本上满足日常运动需求。

华为Watch GT 3 Pro还新增自由潜水与高尔夫球场两大高端运动模式，实现潜水级防水性能重要突破，符合潜水设备工程标准EN13319的规定，可支持最大深度30米的自由潜运动。

心脏健康守护功能也进行了再次升级，华为WATCH GT3 Pro智能手表支持监测心率、血氧、睡眠、压力等多项身体数据，可以帮助你多方位的了解身体的健康状态。续航方面，WATCH GT3 Pro钛金属版本在典型场景中续航可用达到14 天，重度场景续航可达8天，并且支持无线快充功能。