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期待！第二代AirPods Pro大概率将于8日凌晨发布

2022-09-05 10:51:11 作者：夏初

  9月5日消息，彭博社记者马克・古尔曼表示，令人期待已久的第二代AirPods Pro将成为即将到来的苹果特别活动的一部分。初代苹果AirPods Pro发布于2019年10月30日，距今已有近3年的时间。区别于标准款的AirPods，Pro版本的耳机具备包括主动降噪 (ANC)功能以消除环境背景噪音，让用户能够沉浸在自己的听感世界中。

  有传言称新款AirPods Pro将带来几款新功能，包括升级H2芯片以提高音频质量、更长的电池寿命、支持Find My功能的新充电盒、改进的入耳式检测以及可能存在的健身追踪功能等等。第二代AirPods Pro还可能支持蓝牙的LE Audio音频规范，这能赋予新款AirPods Pro同时连接多个设备的能力。

期待！第二代AirPods Pro大概率将于8日凌晨发布

  第二代AirPods Pro同样将拥有透传模式，这样能够方便用户在需要的时候无需摘下耳机即可听到周围环境声。该功能在有人前来交谈时非常便利，同时也为用户在出行时的安全提供了保护――救护车、警车警笛或者喇叭声音将不会被过滤，让用户避开快速行驶的车辆。

  早在2020年，古尔曼就曾报道苹果为新款AirPods Pro测试了一种更紧凑的设计，取消了耳机柄，耳机外观会类似于Beats Studio Buds。然而最近的传闻表明，第二代AirPods Pro 在外观设计层面不有任何重大的变化。

  有人猜测第二代AirPods Pro 可能具备一些与健康相关的功能，但该谣言并不能被证实。虽然苹果确实在可穿戴设备上测试了这类传感器，但似乎更可能会留给未来的AirPods Pro产品搭载。

期待！第二代AirPods Pro大概率将于8日凌晨发布

  值得一提的是，苹果已经提交了一项技术专利申请，该技术允许用户使用手势来控制耳机的某些功能，尽管我们还没有看到任何迹象表明这些功能会在AirPods Pro 2上实现。不过第二代AirPods Pro升级成蓝牙5.2应该问题不大，这也将是首款搭载该版本蓝牙的苹果产品。

  除了在即将到来的第二代AirPods Pro 2之外，苹果还将在8日凌晨举行的秋季特别活动中正式推出四款新的iPhone 14机型，其中包括6.1英寸的iPhone 14、6.7英寸的iPhone 14 Plus， 6.1英寸的iPhone 14 Pro和6.7 英寸的iPhone 14 Pro Max。苹果还将带来全新的Apple Watch Series 8、更实惠的Apple Watch SE 2022和针对极限运动的Apple Watch Pro，后者将具有更大的显示屏、更强大的电池和更多功能。

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