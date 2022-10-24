双11便携智能音箱选购指南，好音质、长续航的华为Sound Joy成首选

户外露营已经成为当下的热潮，除了基础的帐篷、天幕、桌椅等装备外，一款便携高品质音箱定能提高露营的精致感和氛围感。2022年3月16日，华为正式发布“续航时间最长的便携智能音箱”华为 Sound Joy，这是首款与帝瓦雷联合设计的便携智能音箱，也是华为在国内发布的首款鸿蒙便携智能音箱。

2022年9月6日，在华为 Mate 50 系列及全场景新品秋季发布会上，华为还推出了Sound Joy 便携式音箱的两款新配色：活力橙、海岛蓝，让这款便携智能音箱适合更多用户选购。

如果你正打算为出行、露营添一些新装备的话，音质好、续航佳、智慧全的华为 Sound Joy就是最好的选择之一。值得一提的是，双十一期间，华为 Sound Joy年度钜惠，最高直降200元，大家可以重点关注。

26小时超长续航，陪你从日落嗨到天亮

便携式音箱相比传统音箱最明显的优势就是，既能摆脱线材的束缚，又能让我们在多个场景中享受美妙的音乐体验，但续航时间太短也是市面上大多数便携音箱的痛点。华为Sound Joy配备一块8800mAh的大容量高安全并联电池，搭配低功耗芯片平台以及华为动态调压节能算法，续航能力领先业界平均水平两倍以上。

在华为 Sound Joy充满电的情况下，使用蓝牙模式的情况下，可连续播放音乐26小时，AI模式下可播放16小时，AI待机最长可达36小时。同时，配备USB Type-C接口，40W超级快充，就算着急出门，充电10分钟就能播放一小时。也就是说，即便你外出旅行、露营，充满电的华为 Sound Joy几乎能满足整个旅途的需求，陪你从日落嗨到天亮。

帝瓦雷联合设计，带来优质音乐体验

华为 Sound系列在发布之初就十分专注音质方面的调教，只为让声音的“震撼”出现在听者眼前，华为Sound Joy当然也继承了华为Sound系列的好音质。

华为 Sound Joy 作为首款与帝瓦雷联合设计的便携智能音箱，其采用了四单元二分频声学设计，由1个20W全频喇叭+1个10W高音喇叭+2个无源辐射器组成，带来50Hz~20kHz频响范围，另外装备了2个无源辐射器，振幅高达16mm，实现了更低频的下潜和更高频的延展，也让好声音既听得出又看得见。

小巧便携，美观而不“娇气”

华为 Sound Joy作为一款便携智能音箱，有着精巧的外观和随手带走的便携性。华为 Sound Joy 采用圆柱体的设计，直径73mm，高度202mm，重量680g，辅以挂绳设计，可随时随地带出门，提在手里或挂在包上都很方便。

华为 Sound Joy机身还采用超立体感双色梭织包布设计，具备IP67级防尘抗水，美观而不“娇气”，不论是在海边畅玩，还是在山野里嬉戏都能放心使用。

机身两侧的辐射器上能够看到帝瓦雷的logo，在顶部还有由12颗LED组成的灯环，幻彩渐变灯效能够随着音乐旋转律动，在夜晚或野外时看起来视觉冲击很强，大大提升氛围感。华为 Sound Joy 还在底部做了做镂空设计，使用场景不受限制，用户可以尽情发挥。

鸿蒙系统加持，好听又好玩

华为 Sound Joy除了具备超长续航、出色的音质，高颜值外观，还支持鸿蒙生态，能与华为手机、平板以及笔记本等设备轻松配对。

当音箱在播放音乐时，手机碰一碰音箱，就能弹出卡片，不用打开智慧生活APP也能实现对歌曲的播放控制；HarmonyOS自发现功能，能与华为设备即时连接；而像畅连通话、智能家居语音控制等功能，也能在华为 Sound Joy上轻松实现，一句“小艺，小艺”，就能随时听你吩咐。

周末外出游玩、伙伴聚会，如果身边有两台华为 Sound Joy，摇一摇组合成立体声播放，让你无论身在何地，都能享沉浸环绕声效；如果身边有多台华为 Sound Joy，还可以进入超级串联模式，让聚会嗨到极致。

综上所述，华为Sound Joy便携智能音箱无疑一个兼顾续航、音质与智能的实力选手，无论是露营、散步、野餐，还是运动、办公，都能让好音乐陪伴在你左右。今年双十一期间，你也想入手一款便携式智能音箱的话，华为Sound Joy则是不二之选，心动就赶紧行动吧！