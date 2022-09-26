足不出户游全球 雷鸟Air XR智能眼镜APP上线全景视界频道

作者：Lord_ViTa

今年4月，AR新锐企业雷鸟创新发布全新消费级XR智能眼镜产品：雷鸟 Air，并同期在京东商城等线上平台正式发售。而在近日，雷鸟创新宣布与国内最大的元宇宙工具平台720云达成战略合作，共同建设XR内容生态，拓展内容和工具应用，触达风景、文化、历史、生活、游览、娱乐等多个领域。双方将充分利用自身技术、产品和资源优势进行结合，让用户戴上眼镜即可享受360°沉浸视听体验，足不出户便可感受真实的世界景象。

据了解，雷鸟 Air XR智能眼镜采用Sony Micro OLED显示和偏振 BirdBath 光学方案，可为用户提供相当于4米距离140英寸高清大屏的沉浸体验。雷鸟 Air可与支持DP功能的智能手机、平板、电脑等设备相连，即插即用，也可借助适配器与iPhone、Switch、PS、无人机等连接，覆盖观影、游戏、办公等诸多场景。同时裸机仅重69g，眼镜带标准前挡镜片仅重75g，为相同形态业内最轻，减轻了用户佩戴负担。

提供轻巧随身大屏的同时，雷鸟 Air还能提供优异的显示效果，支持双目1080p分辨率、107%sRGB色域覆盖、100000:1对比度，能够避免低色域导致的失真、偏色问题，使屏幕色彩更鲜活，画面层次更丰富。

此外，雷鸟 Air 还获得了国际独立第三方检验和认证机构――德国TüV莱茵集团颁发的硬件级低蓝光、无频闪认证，从优质显示、轻便舒适、视力友好等多维度为用户打造更加舒适、沉浸的体验。

在硬件水平领先的同时，雷鸟创新提供专属APP“雷鸟XR眼镜”适配。通过APP，用户不仅可以实现射线操作，体验全新交互方式，还可以通过140英寸高清大屏观看3D电影，畅玩3D游戏，伴随着内容片库和游戏资源不断适配更新，体验随之升级。目前，雷鸟创新与720云合作的全景视界频道已率先在最新版“雷鸟XR眼镜”APP上线，用户只需戴上雷鸟 Air，便可“亲临”黄山、泸沽湖等山川湖海，“探寻”长城、故宫等历史古迹，“畅游”奥地利哈尔施塔特小镇、马来西亚热浪岛等世界风光，足不出户感受文化与山水之美。

AR/VR被认为是一个市场潜力较大的赛道，并且将会超越PC、智能手机，成为下一代主流计算平台。面临可能诞生的又一个千亿级市场，硬件迭代和内容生态双轮驱动是XR产业发展的必然趋势，这正是本次雷鸟创新与720合作的重要意义。