真贴心！苹果Apple Watch S4自动为65岁以上用户开启跌倒检测

作为今年苹果的又一款大作，苹果Apple Watch Series 4不仅在外观上变化巨大，其内部功能特性与传感器方面也带来进步。其中，人性化功能跌倒检测可以通过新一代的陀螺仪和加速度计检测用户是否跌倒，并在必要的时候提供紧急联系服务。

关于该项贴心功能，对于一般用户系统是默认关闭的，而对于65岁及以上年龄的用户，跌倒检测功能会自动开启。如果你的年龄在65岁以下，而且想要使用跌倒检测功能，需要在Watch应用的SOS紧急联络中手动开启。

当遇到跌倒情况时，苹果Apple Watch Series 4手表会向用户提供震动反馈，并且发出声音，手表屏幕会显示警告。如果没事，你可以在屏幕上选择“我跌倒了但是没事”、“我没有跌倒”，而如果受到严重伤害，你可以选择“SOS紧急联络”。

如果Apple Watch Series 4检测到你在移动，它会等待你的响应，但如果你在一分钟内没有移动，它将开始15秒倒计时，然后自动呼叫紧急服务，联系你预设在iPhone健康应用中的紧急联系人。

需要提到的是，在Apple Watch Series 4的多个测试中，跌倒在泡沫或地毯等较柔软的表面上不会触发跌倒检测。另外，即使是在较硬的表面，跌倒检测也不会每次都触发，这表明该功能存在一些误差。苹果支持文档也提到了这一点，跌倒检测不可能发现所有的跌倒。

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）

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