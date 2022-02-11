隐私安全！苹果调整AirTag提醒防止非法跟踪

作者：夏初

早在AirTag发布之初就有不少粉丝开玩笑称，这个产品除了用来找东西，是不是也可以用来找人呢？很明显，不仅有人这样想，还有人真的这样做了，并且违法行为已经被苹果关注到。

AirTag设计的初心是什么？苹果表示，AirTag“旨在帮助人们找到他们的个人物品，而不是跟踪别人”，产品发布后，很多不法分子将其用于非法跟踪或汽车盗窃，这些用法引发了人们的担忧。

为了更好地约束AirTag的滥用，苹果公司宣布将对其现有的AirTag和Find My查找网络的相关法律条款进行更新。除了在设置中明确提醒用户AirTag的用途，AirTag将与用户的Apple ID相关联，执法部门可以要求提供相关识别信息。

在具体的使用过程中，苹果公司显著改进了当检测到用户附近存在未知网络配件时在iPhone上的通知。未来，如果iPhone检测到一对未知的AirPods Pro“与用户一起移动”，警报将明确显示“检测到 AirPods Pro”而不是“检测到未知配件”。这更容易让用户确切地知道所谓的“未知配件”是什么，更方便进行寻找。

此外，iPhone将支持使用精确查找功能来找到未知AirTag，如果被跟踪也更方便找到源头。

AirTag将在8小时和24小时内随机发出声音，并且其音调和响度更容易被发现。为了防止AirTag的蜂鸣器被恶意破坏，当AirTag自动发出提醒声音时，附近的 iPhone上也会显示警报。苹果承诺将继续改进跟踪警报系统，以“提前通知用户未知的 AirTag或Find My网络配件可能与他们一起移动。”

目前这些改进都只针对苹果用户，而对于安卓平台的用户来说改进可能还需要一些时间，甚至可能需要苹果和谷歌之间的共同推进。