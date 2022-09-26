比手机还轻的口袋照片打印机 极印・立可印N1体验

作者：高志伟

手机里有多少照片呢？应该没有网友的答案会少于1000吧？

打开手机看了下自己的相册，照片已经超过了12000张，还有近1000条视频。每次手机存储空间不足，都想要对它们下手，但无论是删除、备份到云端，好像都没有拍摄的速度快。

但尴尬的是，无论存储在本地还是云端，又或者发到朋友圈、微博，还是会“手懒”，让成百上千的精彩瞬间、回忆，作为数字化碎片长期蒙尘。如何让自己喜欢的照片以更频繁的方式出现在视野中？有的朋友选择了设置桌面、屏保，有的则选择了数字相框，而最近体验的一款产品，却让我觉得就让它回归本源――“照片”。

9月23日，极印举行了首次线下新品体验会，带来了全新上市的极印・立可印N1潮玩口袋照片打印机(下文简称：极印・立可印N1)。通过在现场体验，这款产品很适合喜欢记录生活，制作手账及贺卡、打造照片墙的用户。当然你也可以把打印的照片贴在自己的电脑上、行李箱上，彰显个性。

小巧精致的外观、易用设计，让小朋友老人也能轻松上手，给生活添加精致、温暖的点缀。比如，在我家的冰箱上，除了冰箱贴，现在又多了很多照片，回到家、拿取食物时，都能欣赏，那一刻还挺治愈的。

极印・立可印N1的设计很简洁，曲面边缘拿在手里很舒服，提供了樱花粉、云朵白、薄荷绿三种配色，是目前市面上唯一一款多彩配色的口袋照片打印机。重量仅183g，相比旗舰手机还能轻上不少。装在口袋、背包、挎包中都很轻松。产品采用USB-Type C接口，可用移动电源充电。所以在外出游玩、露营时可以随身携带，不仅能够实时打印照片，更可以把打卡照、合影及时分享给好友，更有纪念意义。

不仅是小巧便携，极印・立可印N1的使用也非常简单，可以说是零门槛。机身一侧有电源键和指示灯，下载极印Photo APP后，在APP中即可通过蓝牙完成与手机的连接(iOS、Android均可支持)。长按电源键3秒开机关机，长按7秒恢复出厂设备。状态指示灯分白色、橙色，开机后指示灯橙色闪烁即等待连接蓝牙。

相纸的安装只需要推开上方纸盒盖就可以，放入相纸还是要注意下――需要把相中蓝色校准卡放在最下面(条码朝下，相纸光面朝上)。全新相纸卡包首次打印时会先将校准卡推出，随后继续打印照片。

这里也顺便介绍一下极印。不少网友已经了解、使用过照片打印机，但是对于极印这个品牌或许还有些陌生。作为是汉图科技旗下新国货品牌，极印在2017年成为首个照片打印机国产品牌，拥有汉图在打印技术上的多年深耕以及对照片打印市场的洞察积累。据介绍，从2018年开始至今，汉图打印机产品国内出货量超过220万台;在照片打印机领域，占据了国内照片打印机市场60%的份额。海外市场方面，汉图科技为海外特研的照片打印机Liene自2021年9月份开卖以来，在美国和欧洲亚马逊销量便一路飙升至Top2，21年年底更是入选 “Amazon Choice”榜单。

汉图科技CMO余豆豆在体验会上分享了极印取得的部分成绩，2018年极印发布首款手机照片打印机，获当年上半年国内市场销量第一;2019年留声照片打印机上市，截止目前，极印照片打印机累计出货23万台。极印照片打印机也与用户一同见证了生活中的美好、小确幸以及温暖。

为了更符合用户的需求，极印也持续投入软件、硬件以及打印技术创新，全新极印・立可印N1也带来了多项升级。

不仅是精巧外观，极印・立可印N1采用zink(zero ink零墨水)无墨打印技术，与常见的热升华或拍立得采用的银盐成像技术不同，无墨打印的核心技术在相纸上。打印机工作时温度发生变化，含有不同颜色晶体的特制相纸在高温加热下会呈现出特定的色彩，从而实现画面的打印呈现。

极印・立可印N1打印一张照片大概十几秒。虽然需要等一等，但相比拍立得还是要方便很多。毕竟，你可以从拍摄的批量照片中挑选最喜欢的进行打印，而拍立得则需要等到照片呈现后再考虑是不是补拍，受到环境光的影响更大，有可能拍出废片浪费相纸，也容易耽误时间，无法达到预期拍照效果。这也是我买了拍立得和一堆相纸后...它们长期吃灰的重要原因。

极印・立可印N1在个性化方面也通关APP给用户提供了更多的选择。可以对选择照片进行编辑，添加滤镜、调整细节。同时还可支持AR照片、留声照片，让视频、音频也变成照片。

以AR照片为例，在极印Photo APP中选择一条视频(最长15秒)进行打印，在打印时会提醒你选择一张照片或者从视频中截取照片。照片打印好后，使用APP扫描就可以播放视频、照片。

虽然需要借助手机，但也有一种“魔法世界”里观看动态照片的感觉。

不仅是将照片打印出来，在体验会上，摄影及手账达人分享时提到，极印・立可印N1的另一个优势在于其采用了3英寸背胶相纸，可自由裁剪，轻松DIY，很适合制作手账、照片墙。

所以对于提升生活仪式感而言，在生日会、聚会、典礼等场景中，无论是通过照片打印机打印出照片分享，还是将以往照片打印出来制作回忆墙，都很能提升气氛。

对于喜爱旅行的达人而言，甚至可以尝试用打印出的照片来装饰明信片，特别是用极印Photo APP 扫描照片后竟然能变成“视频明信片”，远方的好友当有更深的感触。

写在最后

目前极印・立可印N1已经上市，售价459元，首发期间还有优惠，同时极印也为不同需求的用户提供了附加相纸的多档套餐，如相机加上200张相纸、3寸手提包和附赠的手账礼盒，到手价是947元。另外，极印不仅将在软硬件研发方面继续投入，还会每月举行手机摄影公开课等更多官方活动，来通过照片打印传递一种美好的生活方式。

在快节奏的生活中，我们更需要享受生活，这也是释放压力的一种方式，看着冰箱上宠物的照片，手账本里旅游打卡的景点，又或者照片墙上好友们的欢笑、笔记本上的照片拼图，极印・立可印N1让存在手机、电脑、网盘里的“数字照片”，变成了有温度的记忆，呈现在我们更容易看到、欣赏到的地方。这或许是照片打印机最吸引我的一点。

尽管对于多数用户而言，照片打印机的使用频率远不及手机、相机，但是有了极印・立可印N1这样一款比手机更轻的随身照片打印机，在你游玩、聚会，想要点缀生活时，就多了一个很好用的工具。看着照片从机身“走出”，拍照的瞬间和相关的记忆，将再一次打动你。