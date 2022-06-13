一季度中国可穿戴设备市场出货量2584万台，同比下降 7.5%

作者：饶玉

根据 IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022 年第一季度》显示，2022 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 2584 万台，同比下降 7.5%。

其中，耳戴设备市场 2022 年第一季度出货量 1596 万台，同比增长 3.5%。其中仅真无线耳机保持同比增长 3.2%，但受到去年末促销季需求透支、产品功能升级有限以及局部地区疫情影响，市场增速显著放缓。

手表市场 2022年第一季度出货量 716 万台，同比下滑 15.3%。其中成人手表 386 万台，同比下降 1.7%;儿童手表出货量 330 万台，同比下降 27.2%。该季度手表市场以优化渠道库存为主，为本季度“618”促销做好准备。同时，疫情对户外活动的限制以及消费情绪的影响，对在一定程度上造成了一季度出货的下滑。

手环市场2022 年第一季度出货量 263 万台，同比下降 33.6%。手环市场受到产品形态竞争、疫情居家以及新品即将上市的多重影响，持续下滑趋势明显。

此前，据知名市场调研机构Canalys最新的统计数据显示，2022年第一季度，全球可穿戴腕带设备出货量下降4%，跌至4170万部。与此同时，市场从腕带手环到腕带手表的转变仍在继续。腕带手表(包括基础手表和智能手表)占本季度所有可穿戴腕带设备发货量的76.6%，增长15%，达到3200万部。

在充分释放市场初期红利之后，可穿戴设备整体市场增速出现放缓局面，市场需求乏力、产品定位不够清晰以及部分供应压力等原因影响着可穿戴设备市场的进一步增长。目前，智能手表、智能手环产品同质化问题突出，就智能手环而言，其产品定位不够清晰，如何做到差异化竞争，打破更多健康检测的壁垒，是需要思考的问题。