苹果招聘列表透露MR头显开发方向

11月14日消息，此前有消息称，苹果将于2023年发布自家首款混合现实(MR)头显设备。在最新一期的Power On时事通讯中，彭博社的马克・古尔曼介绍了苹果目前在MR头显方面的一些动态。苹果正在继续增加对AR和VR技术团队的招聘，包括招聘一位去年离开公司的前苹果工程师。

古尔曼在实事通讯中表示，苹果将在混合现实头显上运行的操作系统代号为“Oak”，该系统第一个版本的开发正在完成，应该为明年的新硬件做好准备。

值得注意的是，尽管目前经济面临下行压力，苹果公司也大幅削减了招聘人数，但该公司仍在招聘加入开发混合现实头显和其他AR/VR技术的团队――苹果正在继续对MR头显团队技术开发小组(TDG)进行人事变动。一些职位列表表明，除了进行硬件方面的开发，苹果正在加大在内容层面的工作力度。该公司正在寻找具有视觉效果和游戏资产渠道经验的软件生产商，以便能够为增强现实(AR)和虚拟现实(VR)环境创建数字内容。

此外，招聘列表还暗示，苹果正在寻求为头显构建视频服务，其中包含可以在虚拟现实中播放的3D内容。苹果的招聘信息还强调，该公司希望将第三方应用程序引入其混合现实头显。该公司正在寻找工程师“在App Intents框架下工作，以帮助设计和实施解决方案”，例如快捷方式、搜索、Siri等。

苹果还聘请了前苹果高级经理戴夫・斯科特，他曾在公司的Project Titan自动驾驶汽车团队工作至2021年。在 Project Titan 团队中，斯科特负责领导团队“研究与汽车相关的机器人技术”。鉴于斯科特在医疗和机器人技术方面的工作，他的参与可能会为头显提供一些健康方面的应用。

最近，苹果还将高级工程总监亚尼夫・古尔调到了MR头盔团队。由于苹果MR头盔团队已经有了操作系统主管杰夫・斯塔尔，对于古尔的任命表明该公司正在为MR设备开发专门的生产力应用。对于苹果来说，由于MR头显是为专业人士设计，因此在生产力层面的功能将成为重中之重，不仅在于产品本身，同时还让设备能够与Meta和微软的AR/VR设备进行竞争。即便从某种角度来说，生产力功能并不是苹果在MR头显领域击败竞争对手的关键点，但它无疑是一款新平台的关键组成部分。

目前业内预计苹果将在2023年发布混合现实头显，但预计价格会非常昂贵。第一个版本可能不会针对大众消费者，而是专注于专业用户和开发人员。