天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
智能设备频道 最新资讯 新品曝光 购买指南 值得买 评测试用 各方观点 热点视频 穿戴设备论坛 智能出行论坛 热门直播 精品专题
您现在的位置： 天极网 > 智能设备>新闻>CES2018:智能锂电品牌e换电智能共享

CES2018:e换电实现智能共享且革除传统铅酸电池的痛点

Yesky数字家庭频道 2018. 01. 11 作者：丹青 责编：姚水
我要吐槽

责任编辑

　　CES作为消费类电子企业拓展海外市场的重要武器，历届以来备受瞩目。各大企业不遗余力地拿出十八般武艺亮相CES,成为家电圈当下最热门话题。作为网易科技评选的CES 2017首日最佳产品TOP 10的IMMOTOR(深圳易马达科技有限公司)，也携带电动共享智能锂电品牌e换电为CES2018增添浓墨重彩的一笔。

　　e换电革除传统铅酸电池的痛点，具有充电时间短、电池寿命长、安全系数高等优点，。同时，IMMOTOR利用物联网技术和智能电源管理技术打造一整套系统，并用云端数据管理和远程安全控制，达到智能共享的目的。用户只需通过e换电app，按部就班即可享受一站式充电服务。同时，换电站为用户提供集中充电和统一维护的福利。

CES2018：e换电实现智能共享且革除传统铅酸电池的痛点

　　IMMOTOR还对铅酸电池车型推出了改装套装，经改装的电池仓可使用 e换电的全新一代智能动力电池―超级电池M6。它荣获多项专利和国际认证，采用进口电芯和金属外壳设计，并配备BMS管理系统。智能化上，大电流智能电源接口，NFC数据传输。另外，单颗电池不足5kg, 尺寸与4瓶矿泉水差不多,即使女性也可更换。

CES2018：e换电实现智能共享且革除传统铅酸电池的痛点

　　值得高兴的是，e换电在北京、深圳、天津、郑州等城市已投入使用。在2018年，e换电会现身这些城市的社区、商圈、办公区，更会与快递、外卖商家等合作，期待未来大家都能享受到e换电带来的无尽便利。

 

　　2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

　　》点击进入天极网2018CES国际消费电子展报道专题

作者：丹青责任编辑：姚水）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
镜泰科技
镜泰全屏显示后视镜现身CES:车主看一眼即可自动调节座椅
e换电可共享
CES2018:e换电实现智能共享且革除传统铅酸电池的痛点
手机软件企业游戏
努比亚Z17S
CES2018体验:美国小哥说努比亚Z17S的拍照功能太好玩了
糖果S11手机
'个性'鲜明 SUGAR全面屏手机糖果S11曝光
焦点热词
荣耀手环zero 智能手表 可穿戴设备 体感车 小米手环 华为手环 智能眼镜 智能手环 Ultrabook ipad mini2 小米4 vivo S7 华为荣耀7 小米平板2 三星galaxys6 ivvi手机 vivox5max 苹果笔记本 macbook air macbook pro qq下载 iphone6plus 影音先锋 360安全卫士下载