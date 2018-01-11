CES2018：e换电实现智能共享且革除传统铅酸电池的痛点

CES作为消费类电子企业拓展海外市场的重要武器，历届以来备受瞩目。各大企业不遗余力地拿出十八般武艺亮相CES,成为家电圈当下最热门话题。作为网易科技评选的CES 2017首日最佳产品TOP 10的IMMOTOR(深圳易马达科技有限公司)，也携带电动共享智能锂电品牌e换电为CES2018增添浓墨重彩的一笔。

e换电革除传统铅酸电池的痛点，具有充电时间短、电池寿命长、安全系数高等优点，。同时，IMMOTOR利用物联网技术和智能电源管理技术打造一整套系统，并用云端数据管理和远程安全控制，达到智能共享的目的。用户只需通过e换电app，按部就班即可享受一站式充电服务。同时，换电站为用户提供集中充电和统一维护的福利。

IMMOTOR还对铅酸电池车型推出了改装套装，经改装的电池仓可使用 e换电的全新一代智能动力电池―超级电池M6。它荣获多项专利和国际认证，采用进口电芯和金属外壳设计，并配备BMS管理系统。智能化上，大电流智能电源接口，NFC数据传输。另外，单颗电池不足5kg, 尺寸与4瓶矿泉水差不多,即使女性也可更换。

值得高兴的是，e换电在北京、深圳、天津、郑州等城市已投入使用。在2018年，e换电会现身这些城市的社区、商圈、办公区，更会与快递、外卖商家等合作，期待未来大家都能享受到e换电带来的无尽便利。

2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

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（ 作者：丹青 责任编辑：姚水）

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