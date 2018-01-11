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打飞的不是梦:美国公司CES展会推出AirTaxi 直升机没旋翼好酷

Yesky天极新闻 2018. 01. 11 作者：Cecilia 责编：周慧娴
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　　交通拥堵已经成为了不少城市所面临的难题，为此，我们开玩笑称以后上班就“打飞的”，避免拥堵造成的时间浪费。

　　其实，有不少科技公司也有这样的梦想，Uber就曾证实他们计划在2020年测试运营其Elevate Network空中出租车网络。除了Uber之外，还有一家公司将这样的梦想付诸到了行动中。

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　　在近日召开的CES展会上，一家来自美国德克萨斯州的公司Bell Helicopter就推出了一款Air Taxi空中出租飞机，这架直升机没有旋翼，客舱内置有四个乘客座椅，定位为自动驾驶级别。对此，Bell Helicopter甚至动容地称其是“空中交通的未来”。

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　　值得一提的是，这家公司目前正在与Uber合作，双方未来的空中出租车愿景或将在这架飞机上得以实现。遗憾的是，距离这款Air Taxi投入商用还有很长一段时间。

 

　　2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

　　》点击进入天极网2018CES国际消费电子展报道专题

作者：Cecilia责任编辑：周慧娴）
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