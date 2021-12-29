2025年全球VR头戴设备出货量将超2800万台 元宇宙风口之下VR产业迎来利好

作者：饶玉

“元宇宙”一词爆火后，被视为元宇宙入口的AR/VR设备也迅速重回视线。

据IDC预测，全球VR头戴设备的出货量将从2020年的约500万台增加到2025年的2800+万台。AR头戴设备，预计出货量增长将更加显著――从2020年的约30万台增加到2025的2100万台。在巨头“带路”下，VR/AR硬件设备有望迎来大幅增长。

关于VR行业的乐观预计并非在少数，此前便有行业观点表明，2022-2025年中国VR/AR产业将迎来复苏期，并逐步进入稳定增长期。

由于设备成本过高、体验感差、内容生态不完善等等原因，早前VR产业在受到市场的极大关注下逐渐陷入沉寂。随着近几年技术的逐渐成熟以及行业巨头的布局打造，价格亲民的消费级产品开始进入市场，头戴式显示设备市场增量逐渐上升，而在元宇宙的浪潮之下，AR/VR设备也迅速升温成为焦点。

简单理解，元宇宙是一个依托而又超脱于显示世界的虚拟世界，最关键的两点则是虚拟现实硬件设备、以及虚拟世界构建的沉静式体验。就技术层面上来说，在互联网的基础之上，元宇宙在沉浸感、参与度等多方面提出更高的要求，因此需要许多基础设施、独立工具及平台来支持其运行。而近年来VR/AR、5G通信技术的发展成熟，也使元宇宙这一概念有望从虚拟走向现实。

当下阶段，元宇宙打破虚拟与现实世界壁垒便是依托VR来实现。基于更加拟真、高频的人机交互方式承载的虚拟开放世界，VR/AR设备可以在技术层面上实现将虚拟世界投射到物理环境中，赋予用户在虚拟世界中获得一个更加深度真实的体验感，从而实现在游戏、社交、电商等多个领域的实际应用。可以说，VR/AR设备是获得沉浸式体验的必要硬件设备，同时它也是通往元宇宙的一个入口所在。

作为下一代互联网形态，虚拟与现实结合的趋势越演越烈，而科技巨头也早已纷纷踏上了布局之路。目前，苹果、三星、Facebook、微软、谷歌、华为、腾讯等科技巨头以及爱奇艺、字节跳动、乐视、暴风科技等互联网公司都涌进VR产业的浪潮之中。

本月初，爱奇艺智能科技便推出了一款推出面向大众用户的VR产品，爱奇艺奇遇Dream VR一体机，作为一款千元旗舰机型，爱奇艺奇遇Dream VR迅速破圈，将VR头戴设备产品拉入普通用户能够接受的价格范围，同时，在2022年也将会有众多新款VR/AR设备陆续面世，多元化VR/AR生态链即将到来。

5G、云计算等相关技术的发展应用，使VR/AR设备获得更加成熟的使用体验，不同于早年产品体验仅仅停留在概念层面，更加全面的产品体验以及更加亲民的价格也已经成为VR产业发展的大势所趋。随着更多VR设备的问世，其行业的整体价格也将进一步下探，推进VR产品在消费端的应用。加之在元宇宙的风口之下，VR行业也将乘风迅速发展。VR/AR设备的大量应用，可以使用户在元宇宙大潮中，感受虚拟现实带来的魅力，反之，它也将加速元宇宙这一概念落地。