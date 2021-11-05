让女生惊叫的华为口红耳机 如此颜值怎能让人不爱

作者：饶玉

10月底，华为在奥地利维也纳举办新品发布会，这场发布会展现的不仅是华为在科技公司中的实力，更打响了其进入是商圈的第一枪。为什么这么说，完全是因为发布会中登场亮相的最新华为FreeBuds Lipstick无线耳机。其充电盒经过大胆创新，采用类似“口红”的独特设计外观时尚精致，这一点就足以让一众消费者为之倾倒，在第一时间购入后为其拍摄了不少的精致图片，毕竟见过真机的人实在不忍心让发布会上的官方图，误导了消费者对华为FreeBuds Lipstick的认知。

如今发布会已经结束了一阵子，也有不少的真机实拍图已经流出，在我看到华为FreeBuds Lipstick无线耳机后真正的样貌后，笔者便瞬间被种草了，光是外观就成功俘获了我的心，平时用着多赏心悦目啊!相信屏幕前的妹子们肯定跟我是一样的想法，今天就来借用一些时尚达人的大片，感受华为FreeBuds Lipstick无线耳机真正的魅力。

从外观解析华为FreeBuds Lipstick：创新理念+真材实料，铸造惊艳颜值

华为FreeBuds Lipstick无线耳机作为面向女性的高端TWS耳机，打破了我们日常常见的真无线耳机盒子的常规设计，立体式“口红”耳机盒更加契合女性审美，满足现代年轻女性用户消费群体的需求。

在机身材质方面，华为FreeBuds Lipstick无线耳机也进行了精心挑选。充电盒采用更为贵重的奢侈品级精钢，在微米级镀膜涂层和手工抛光打磨的双重工艺的雕琢下，机身整体看上去光泽感十足的同时也展现出了一种高端、魅力质感。机身的利落切面结合着圆润边角，平时手拿着能够获得一个较为舒适的握持手感。同时，在侧边上还通过打磨出一定程度的微小弧度，很好的平衡了日常开盖合盖的使用体验。

创新的机身设计以及材质技术的加持，使得华为FreeBuds Lipstick无线耳机尽展时尚精致美感。作为面向女性用户市场的真无线设备，华为FreeBuds Lipstick无线耳机在机身外观上便直击用户内心。

从实力解析华为FreeBuds Lipstick：延续家族基因，打造完美使用体验

外观的创新，是华为在洞悉不同消费人群需求上所下功夫的表现，而消费者想要的不仅是设计美感，更是科技赋能带来的外媒使用体验。

首先便是大家比较关注的降噪功能。华为FreeBuds Lipstick无线耳机搭载半开放主动降噪2.0技术，让半入耳耳机的主动降噪功能提升一个档次。而单耳4.1g的重量让华为FreeBuds Lipstick变得十分轻盈，即使是长时间佩戴也不会感觉到不适，对于女性用户来说则更为友好。华为FreeBuds Lipstick无线耳机支持靠近即连、智能设备双连接、音频连接中心等功能，日常配对连接也就更加简单更加便捷，这一点还是很实用的。

综上所述我们可以看到，在面向女性消费群体，华为FreeBuds Lipstick无线耳机在机身外观上面的精心设计，独特的“口红盒”机身满足了女性消费群体的审美共鸣，同时，在机身材质也通过匠心工艺以及细致打磨，使得这款耳机颇具设计感、品质感。兼顾外观与性能，可以说华为FreeBuds Lipstick在当下市场是很难得的存在，特别是对于现代女性用户来说，这款华为FreeBuds Lipstick当然不能没有。