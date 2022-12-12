错过等明年，双十二华为智能手表最全选购攻略，商务休闲全覆盖！

当下，全民运动与健康意识得到前所未有的普及和加强，而以此为主打功能的智能穿戴设备自然备受大家青睐，销量表现节节攀升。现在恰逢双十二年终大促，今年最后一波优惠机会，为自己、为父母家人入手一款、或者给客户送礼，都是非常不错的选择。

华为作为国内知名大厂，是较早布局该领域的领头品牌之一，旗下拥有丰富全面的产品系列，无论你是注重商务旗舰，还是主打年轻智能，亦或者专注家人健康、以及追求高性价比入门选择，均能在其中找到最合适你的那一款。

智慧商务首选：华为WATCH 3 Pro new/WATCH 3系列

华为WATCH 3 Pro new是华为智能手表系列中的旗舰产品，专为都市精英、科技爱好者和健康关注人群量身打造，因此在用料设计和功能上都格外考究。

它采用高级耐磨的蓝宝石玻璃镜面，极耐腐蚀且质感强烈的钛金属表壳，后盖为陶瓷材质，温润亲和不会产生皮肤过敏现象。其中，时尚款搭配棕色真皮表带，尊享款搭配钛金属表带，优雅华丽与沉稳内敛兼得，完美陪衬主人气质，令其在一些商务公开场合中更自信从容，气宇不凡。

在快节奏的都市生活当中，每个人都会被日常琐事所层层包围。华为WATCH 3 Pro new搭载HarmonyOS，不仅能为你提供地图独立导航、独立打车、移动支付、刷交通卡、航班动态提醒等出行服务，并且还支持邮件收看、日程同步、语音互译等高效商务工具，借助AITO问界跨界合作，手表也能充当车钥匙，负一屏通过超级联动，一键控制全屋智能家居，随时随地充当你工作和生活中的智慧小助手。

除了琐事，来自工作与生活的多方面压力也让打工人的身体亮起红灯。然而，包括心脏病在内的心血管疾病，初期并没有明显症状，如何预防和及早发现？华为WATCH 3 Pro new具备独立ECG实体按键，指尖轻触30秒即可生成心电图报告，并且加入到301医院发起的心脏健康研究，可提供付费专业医生解读服务，帮助用户全面了解心脏健康状态。在华为应用市场下载血管健康研究App，还可在手表上融合检测脉搏波传导速度，精准筛查动脉硬化风险，提供专业健康建议，实现居家主动血管健康管理。

商务工作，信息收发的时效性极为重要，基于这样的需求，华为WATCH 3 全系均搭载eSIM独立通信，即便手机不在身边也能实现全天候通信。此外，华为WATCH 3 Pro new支持独立打车，用户可在手表上打开Petal Maps App, 点击左下角「打车」按钮进入Petal 出行打车服务，确认上车点、目的地、车型并发起订单，行程中车牌号码、车辆颜色、行程路线及时长、实时位置等信息一目了然，行程结束后自动完成支付，无需手机，抬腕即行。现在还可享周周多重出行优惠哦。它不仅拥有包括高尔夫球场运动模式在内的超100种运动支持，并且具备ECG心电图、体温测量、全天候连续血氧监测等主动且完善的健康管理，支持智能模式和超长续航模式自由切换，是送给男友和父亲的绝佳高端商务手表。

运动与健康全能型选手：华为WATCH GT 3

对于年轻又热爱运动的用户来说，华为WATCH GT 3是非常适合入手的全能型产品，能为你的运动和自身健康管理提供无微不至的功能体验。

华为WATCH GT 3采用1.43英寸AMOLED高清显示屏，搭载Harmony OS系统，内置双频五星精准定位，支持智能跑步计划定制、登山、滑雪等100种运动模式，如此一来在尽情享受自然中驰骋快乐的同时，还能时刻为你提供定位服务，保证你的安全，让运动的乐趣持续加倍。

同时，它还能提供全天候心率监测、睡眠监测、体温监测、女性生理周期管理、高原血氧监测等全套健康管理，搭配14天超长续航待机，在快节奏的生活中无惧电量量危机，还能在都市白领和户外运动爱好者等不同角色间轻松切换，时刻做你的健康生活管家，一款手表满足你的“双面需求”。

高颜值天花板：华为WATCH GT 3 Pro 陶瓷版/典藏版

华为WATCH GT 3 Pro系列同样是华为高端旗舰代表作。它的外观颜值惊艳万分，是目前市面上同类产品中的佼佼者。其中，华为WATCH GT 3 Pro 典藏版采用曜黑色高亮纳米微晶陶瓷表壳，搭配蓝宝石玻璃的精密陶瓷背壳和陶瓷表带，奢华典雅，无论是出席商务会议，还是社交场合，都大气得体。此外，在健康方面，它还支持ECG心电采集等健康管理，对于加班频率较高的当代打工人，能够进行有效的健康监测，是送给男友和丈夫的不二之选。

而另外一款华为WATCH GT 3 Pro 陶瓷版则是送给女友和妻子的最佳礼物。贝壳纹精钢表圈，光彩夺目，陶瓷一体化机身不仅色泽靓丽，更能衬托出女性优雅气质，并且精致奢华，完美适合各类穿搭。同时，华为还在“小瓷表”中带来了包括经期监测、ECG心电分析、动脉硬化风险筛查等更适合女性的全面健康管理。颜值与功能内外兼备，一眼就令对方怦然心动。

可换表壳设计，炫酷潮流：华为WATCH GT Cyber

主打超酷外观与百变设计，华为WATCH GT Cyber专为年轻人而打造。它首创可拆卸智能机芯，支持多款表壳快拆闪换，更有丰富新潮表盘任意挑选，用户可随心改变腕表风格及佩戴方式，适合旅游出行、社交娱乐等多种场所佩戴。此外，该表通过16项高强度军规测试，内置五星精装GPS定位，支持街舞、拳击、滑板、跑酷、滑雪等各类潮酷运动模式。同时拥有智能睡眠管理和高原血氧监测等健康管理，支持手表微信登录、独立音乐播放、丰富应用市场等智慧功能，里里外外都非常符合年轻人的胃口，彰显年轻人的自由新潮态度，硬核风格不容错过。

手表耳机二合一：华为WATCH Buds

对于经常出差的用户而言，随身携带的东西数量越少，便感觉越轻便无负担。华为WATCH Buds便是这样一款能够帮助你轻装上阵的智能手表，作为业界首款弹盖磁吸式耳机表，将大热的TWS无线耳机和智能手表合二为一，整体厚度仅14.99mm，比传统手表更轻薄。

得益于此，它不仅能实现耳机秒存秒取，回盒充电，并且耳机首次采用广域耳廓触控功能，巧妙避免用户误触，解决了在使用过程中关于电量、拿取、丢失等诸多耳机焦虑症状。同时，华为WATCH Buds搭载全频段微平板单元，支持左右耳自适应识别，不仅带来带来绝佳音质表现，而且取用方便。手表本身支持超过80项运动模式和睡眠、心率、血氧等全面健康管理，时刻掌握自己的健康信息。此外，通过不落凡俗的创新产品设计，给用户带来更加轻便的场景体验，着实是真的妙。

入门级大屏智能手环：华为手环7

若是你经济预算紧张，同时又想体验到智能穿戴的功能魅力，那么华为手环7则是高性价比之选。它采用1.47英寸AMOLED炫彩大屏，同时拥有16g轻薄机身，长时间佩戴舒适无压力;支持96种运动模式识别，并能够制定动态智能跑步计划，提供私人教练般专业指导;拥有完善的睡眠、血氧、心率、女性生理周期、压力等健康监测，可在晚上查看;内置NFC刷卡和移动支付功能，最高可实现14天两周长续航，解决用户充电焦虑。

不管你是已在职场拼杀多年的精英老将，还是想要工作生活同时兼顾的都市年轻一族，或者是为父母健康考虑，多尽一份孝心，今年的双十二期间，华为智能穿戴丰富强大的产品系列，都是值得你去挑选的入手的最佳时机。

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