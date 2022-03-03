YouGov：近四分之一中国玩家更偏爱PC游戏，8%的中国游戏玩家更爱Switch

作者：大飞哥

3月3日消息，调研机构YouGov最近发布了一篇有关全球游戏的有趣数据。

截至目前，个人电脑和智能手机仍然是全球市场上最受欢迎的游戏设备。在专用游戏机方面，任天堂Switch和索尼PS4对头把交椅的争夺非常激烈。PC(笔记本电脑或台式机)在澳大利亚和中国玩家中最受欢迎，1/4的游戏玩家在基于Windows的PC上玩游戏。YouGov将游戏玩家被定义为每周至少玩30分钟电子游戏的人。

另一方面，手机是美国人和英国人最常用的游戏设备，36%的游戏玩家使用手机。相当大一部分美国玩家(25%)也用基于Windows的PC玩游戏，但在英国游戏玩家中的受欢迎程度有所下降。

在游戏专用设备中，PS4和Switch是整个市场的热门选择。每周玩游戏至少30分钟的澳大利亚人中有17%使用 PS4，12%使用Switch。

在美国，大约1/7的游戏玩家使用这两种设备(分别为14%)。英国使用Switch的游戏玩家(15%)略高于 PS4(13%)。

8%的中国游戏玩家使用Switch，排在前五名。但使用PS4的玩家比例很小(4%)。

在澳大利亚，5%的游戏玩家每月至少使用一次PlayStation 5。2020年底发布的Xbox Series S(2%)和 Xbox Series X(1%)累计有3%玩家使用。

在美国，7%的游戏玩家每月至少使用一次PlayStation 5。Xbox X系列(4%)和S系列(3%)合起来的市场份额也同样达到7%。