汉王科技亮相2022高交会 打造低碳无纸化学习办公场景

11月15日汉王科技携旗下无纸化产品――“汉王手写电子本N10家族”、扫描e典笔、单词卡等亮相第二十四届中国国际高新技术成果交易会，打造低碳办公学习新场景。



汉王科技2022高交会展位

本届高交会以“科技改革驱动创新，科技创新驱动发展”为主题，作为中国人工智能产业的先行者，汉王科技始终把“自主创新”作为企业发展的核心理念，长期扎根于人工智能领域。从底层原创专利技术，到根据相关技术发展而来的行业应用，汉王科技通过持续的技术创新，核心技术研发长期投入，充分发挥自身技术优势与经验积累，驱动相关技术产品的落地应用。本次高交会汉王科技带来的无纸化办公学习产品就是以科技驱动创新，创新驱动发展的产物。

汉王科技作为AI先行者，汉王科技以手写识别、OCR识别、自然语言处理技术等中国数字化建设和新基建的核心底层技术为依托，通过无纸化硬件加智能办公系统，实现软硬件深度合作。前端无纸化硬件便携办公操作，后台个性定制化模块搭建，在安全、高效提升工作协同效率的同时，响应国家“双碳”战略目标和绿色环保的理念。

汉王手写电子本N10家族



汉王 手写电纸本N10



自今年5月，汉王推出10.3英寸手写电纸本N10以来，其极致减屏层设计，至轻至薄机身，顶级书写手感，在电子阅读市场掀起汉王旋风。“6・18”“双十一”天猫10.3英寸电纸书类目销量、销售额双第一;连续5个月霸榜京东电纸书金榜……



汉王 手写电纸本N10mini



汉王科技在N10口碑、销售双丰收的同时，聆听用户需求，丰富N10家族产品线，推出不同尺寸、不同功能的手写电纸本――：N10、N10 Touch、N10 Mini。

汉王e典笔S30



汉王e典笔S30



汉王e典笔专为学习英语设计，本次S30全新升级，识别更准确;词库更丰富，翻译更智能，发音更真实，听读更顺畅。读、听、说三位一体，轻轻一扫，单词解释、发音即显即读书。

汉王单词卡W10



汉王单词卡W10



汉王多年深耕墨水屏领域，W10单词卡采用了墨水屏显示器，还原纸书阅读体验，做到真正护眼。精致便携，超长续航、海量词书、标准发音、可随时随地可以整理归纳单词，利用碎片时间轻松学习英语。一卡在手，轻松解决英语学习中的各种痛点和难点，让单词记得牢，发音说得准，英语学习易如反掌。