ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡×òÍíÎ¢ÈíÔÚ·¢²¼Surface¼Ò×åÐÂ³ÉÔ±Surface Laptop±Ê¼Ç±¾µÄÍÆËÍ£¬²»½ö´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄWin10 SÏµÍ³£¬»¹ÍÆ³öÁËÒ»¿îSurface Arc³¬Çá±¡Êó±ê£¬Í¬Ñù½«ÓÚ6ÔÂ15ÈÕÉÏÊÐ·¢ÊÛ£¬ÊÛ¼ÛÎª79.99ÃÀÔª(Ô¼ºÏ550ÔªÈËÃñ±Ò)¡£
Î¢ÈíSurface Arc³¬Çá±¡Êó±ê6ÔÂ·¢ÊÛ 550Ôª
¡¡¡¡Surface ArcÊó±ê²ÉÓÃ¸üÊÊºÏ²Ù¿ØµÄÇúÏßÉè¼Æ£¬Ö÷´òÇá±¡¡£¶øÇÒÊ¹ÓÃÊ±¿ÉÍäÇúËø¶¨£¬ÌùºÏÊÖÕÆ;²»ÓÃÊ±¿ÉÒÔÍêÈ«±âÆ½£¬·Å±ãÊÕÄÉ¡£
Î¢ÈíSurface Arc³¬Çá±¡Êó±ê6ÔÂ·¢ÊÛ 550Ôª
¡¡¡¡Óë´«Í³Êó±êÒ»Ñù£¬Surface ArcÊó±êÒ²ÉèÖÃÓÐ×óÓÒÁ½¸ö°´¼ü£¬Ö§³Ö´¥¿Ø²Ù×÷£¬Ò²¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ»¬¶¯ÊÖÊÆµÈ¡£
¡¡¡¡ÁíÍâ£¬Î¢ÈíSurface ArcÊó±ê»¹Ö§³ÖÀ¶ÑÀ4.0Á¬½Ó£¬ÊÊÅäWindows 8/8.1/10ÏµÍ³Éè±¸¡£