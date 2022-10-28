Wi-Fi 6+让网速翻倍，双11华为路由最高直降100元，错过悔一年！

今年的双十一全民大促活动终于来袭，想必大家早已按捺不住将心仪商品统统买下的急切心情，借此时机，华为路由 Q6和华为路由 AX6等也同步开启大促。在万物互联与全屋智能普遍流行的当下，全屋Wi-Fi犹如“枝干”发挥着联接与传输各类设备网络的基础作用，而若想获得酣畅淋漓的网速体验，没有好的高性能路由器又怎么能行？

华为路由Q6就是一款专为大户型或复杂户型而打造的路由器。我们都知道，Wi-Fi网络信号会受到距离和墙壁等阻碍物的影响而不断衰减，在一些面积较大或者房间众多的家庭中，单个路由器几乎无法完美胜任全屋Wi-Fi稳定覆盖。而华为路由Q6包含多个子母路由器，最多支持1拖15，通过PLC电力线组网方式，有电的地方就能够有网，母路由放置在网口附近，子路由分布在各个房间，即插即用，无需改造，用最低成本和最轻松的方案实现最佳网络信号覆盖。

面对空调等带有空气开关干扰信号的电器，华为路由Q6搭载新一代PLC模块，支持PLC MIMO多路并发和增强抗衰减技术，有效解决了这一行业难题。同时，首发PLC Turbo2.0技术，通过AI降噪过滤掉电力线中各种噪音，实现纯净信号传输，保证网络稳定不掉线。

华为路由Q6无论是母路由还是子路由均支持华为Wi-Fi 6+，其最核心的特性便是支持160MHz超大频宽，相比支持80MHz的Wi-Fi 6设备，实现速度快一倍。

再加上HarmonyOS Mesh+的华为独家技术优势加持。当我们在客厅和卧室等各个房间来回移动时，设备会在不同Wi-Fi网络之间切换，往往容易出现信号不稳或者掉线现象，而华为路由Q6所支持的超级无缝漫游技术，全屋统一Wi-Fi名，内置9种优化漫游体验技术可让网络延迟低至20ms，即便你在移动间进行直播、玩手游、视频通话等，也能享受到无卡顿、无中断的无感网络体验。另外，凭借包括PLC、2.4GHz、5GHz等多链路超级组网，理论协商速率总和接近3000Mbps，从此单车道变成多车道，网络传输效率稳定快速。

而对于一些喜欢追求单路由器极致性能的用户，华为路由AX6也是现阶段的不二之选。相比主流常见的3600Mbps最高速率旗舰路由器，它的Wi-Fi 6+双频并发速率达到7141Mbps，其中5GHz高达5765Mbps，2.4GHz高达1376Mbps，是迄今为止双频Wi-Fi 6路由中速率最高的产品。

华为路由AX6共搭载8颗高性能信号放大器，数量也比其他竞品高出一倍，相比上一代信号覆盖范围提升60%，中远距离网上速率提升83%，更是业界首创4x4 & 4K QAM双模并行传输技术，该特性既让网络通道变得宽敞无比，哪怕再多设备同时运行也不会造成网络拥堵，又能全面提高传输效率，带来高速稳定极致表现。

得益于华为HarmonyOS系统，日常使用华为路由Q6和华为路由AX6等也变得更高效便捷。它们不仅支持一碰连网、超级路由中心、可视化智能诊断等智慧交互，家人长辈也能轻易上手，并且具备防暴力破解、防蹭网、防偷窥、一键保护等安全功能，时刻守护家人隐私。另外还支持网游加速、控制儿童上网时长、限制支付、游戏、视频等应用联网、查看儿童上网行为报告等，充分保护孩子健康上网。

此外，还有华为路由Q6网线版、华为路由AX3、华为路由AX2 Pro、以及华为路由AX3 Pro，依靠华为自身深厚的通信技术底蕴和Harmony自研系统优势，它们同样具备不少强大功能特性，如今早已成为很多家庭组建全屋Wi-Fi的信赖首选。

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