iPadOS 16.2 开发者预览版 Beta更新，跨端使用将更加方便

距离上次推送iPadOS 16.1仅14天，苹果又马不蹄停地带来了iPadOS 16.2 开发者预览版 Beta 更新。这一次新增了无边记 App，台前调度外部显示器支持，意外紧急 SOS 呼叫报告等。

其中新推出的跨平台 Freeform(无边记)应用属于首次推出，它主要是为了让 iPhone、iPad 和 Mac 之间实时协同工作。它类似共享文章，像图片、笔记、涂鸦、文件、网络链接、PDF 等添加内容可以对所有人都是可见的，多人参与。

值得注意的是， Freeform 文档支持多人工作，而且所有参与者的更新都是实时同步的。苹果官方表示，Freeform 可用于绘制项目草图、设计情绪板和集思广益。另外Freeform 应用可与 iPad 上的 Apple Pencil 配合使用，还可与 FaceTime 配合使用。

除了Freeform应用之外，iPadOS 16.2可支持台前调度可以再次与外部显示器一起使用。台前调度支持多达 8 个应用程序的多任务处理，不过这一功能仅限于 M1 和 M2 iPad。

其他方面，还增加了对更新的 Home 家庭应用架构的支持，意外紧急 SOS 呼叫报告，以及对“设置”应用程序的“软件更新”部分做了小调整，已安装的软件版本的文字更粗，使其更加明显。

与iPadOS的情况有点类似，苹果也向Apple Watch 用户推送了 watchOS 9.2 开发者预览版 Beta 更新。同样的，这一次更新距离上次推送仅13天。

此前 watchOS 9.1 正式版带来了电池续航的改善、Matter 支持和各种错误修复。Apple Watch 在未连接充电器时可通过无线网络或蜂窝网络下载音乐。

另外苹果还正式更新了 iWork 效率 App 套装，iWork 三件套 Pages / Numbers / Keynote 12.2 版本适配了全新 iOS 16 与 iPadOS 16 操作系统。更新之后，用户可以通过可自定工具栏快速插入对象以及使用喜爱的工具、在新的文稿菜单中查找常用操作如打印和重新命名等。

总的来说，iPadOS、watchOS与iWork三件套均是朝着易用性上优化，在跨端体验上也开启了小步快跑模式。其实苹果一直注重不同设备之间的互动，不过考虑到安全性等综合因素，此前相对比较保守。此次更新让我们看到苹果开始从不同角度上进行尝试。

在不同屏幕的设备之间实现互融互通，不仅仅是我们用户的期望，对厂商来说，也可以藉此构建壁垒、拓宽使用场景与增加用户粘性。可以说，它是用户与厂商之间为数不多的一拍即合的优化方向，相信未来众多品牌都将继续朝着这方向精进。