经典外观设计的头戴影院 创维V901是一款高性价比的VR眼镜吗？

作者：Lord_ViTa

我们熟知的VR眼镜有很多种，包括最简易的手机VR盒子、搭配游戏主机等使用的VR头显、集内容存储与显示输出为一体的VR一体机等等。以上这些VR设备的硬件组合必然会考虑到作为可穿戴设备的重量、便携性、佩戴舒适性等因素，受限于当前的技术水平，VR设备想要做到面面俱到，必然伴随着高成本与超越消费级的产品定位，消费者将付出比传统显示&娱乐设备高得多的成本。

因此从特定场景出发，诞生出的头戴影院、游戏头显等VR“子类”可能会是当下更具性价比的方案。我们前段时间评测了一款创维VR眼镜V901，它采用了头戴影院式的经典VR构型，并且在硬件组合方面覆盖了主流日常娱乐场景。

创维V901采用简约的素白色外包装，正面印有产品渲染图、产品名称与创维Logo。“VR一体机”暗示我们这是一款包含了SoC、存储、操作系统等完整功能软硬件，可独立使用的产品。

打开包装取出机身与配件，V901的包装中配有机身、3DoF体感遥控手柄、电池、电源适配器与USB充电线、头戴、目镜擦镜布与使用说明书。

V901的机身本体采用磨砂消光黑色，机身正面有创维Logo与覆盖面积过半的孔状散热网格，承担显示、系统运行等主要功能的硬件都内藏其中。

来到机身穿戴方向的左侧，在接近前缘的位置设置了一个Micro USB接口用于充电与数据传输，以及一个3.5mm耳机接口用于音频输出，在接近后端眼罩处的位置设计有供头戴安装的条状孔位，在机身右侧与顶部的相应位置也设计有孔位。在穿戴方向的右侧则配备三个功能按键，从上至下分别是返回、确定与Home键，按键表面设计略有区别，以不同的触感来增强盲操作精确性。

机身底部的前缘分布有两处功能眼镜与一个存储扩展插槽。穿戴方向底部的右侧是音量加减键，中间是机身电源键，左侧是Micro SD/TF卡插槽，可支持最大256GB存储扩展，提供海量本地内容空间。

来到V901机身后部的目镜区域，这里也是与我们面部直接接触，提供视听体验的区域。它包括中间的距离传感器，可使屏幕仅在我们穿戴时亮起;两片对应双眼的非球面镜片，以高光学素质带来优质视觉体验;以及外围大面积软质面罩，实际穿戴体验柔软舒适，遮光密闭性良好。

此外根据资料，创维VR眼镜V901的机身整体重量(包括头戴与面罩)约为403.8g，相比同类VR一体机设备重量更轻，可为使用者带来更低的佩戴负担。

将强大的视觉沉浸感、8K解码播放功能、丰富的体感传感器结合起来的创维VR眼镜V901在线上自营店的到手价仅为2199元，可以说令人感到意外，也打破了我们对于高画质高体验VR设备的昂贵印象。让更多人体验到VR在内的扩展现实技术，乃至产生好奇与关注，将会是这款高性价比产品为VR市场带来的另一种价值。