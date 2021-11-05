意法半导体工业峰会2021：创新技术让世界更智能、更可持续

作者：惜

2021年11月3日，第三届意法半导体工业峰会在深圳福田香格里拉大酒店举办，本次工业峰会仍然沿用“激发智能 赋能创新”的主题，与来自中国和亚洲的30多个业务及生态合作伙伴携手，展出150多件创新的产品演示和解决方案，带来35场技术研讨会直播。作为工业半导体市场的领导者，意法半导体拥有广泛的创新产品组合，包括5000多款适合各种工业场景的半导体产品。

可持续发展是意法半导体价值主张的重要组成部分，作为公司的长期战略重点，意法半导体的解决方案和产品将帮助提高能源效率，促进再生能源和绿色交通发展，实现生态友好型环境和碳中和已是全世界的目标。本次展会共设置四个展区，包括智能农业、智能制造、智能基础设施和环境智能绿色能源网络。

智能农业的展品和应用包括智能照明、土壤湿度和温度检测、水质监测、风速和风向监测以及自动割胶机。意法半导体实现从无线和有线连接产品的转换，STM32WL系列LoRa无线MCU到传感器、致动器和电源管理产品，其中一个展品是内置意法半导体 PowerStep01全集成电机驱动器的自动割胶机。意法半导体提供智慧农业系统所需的半导体产品和解决方案，帮助农场管理企业采集农业数据，分析农作物生长环境，预测农作物病害和牲畜疾病，并制定科学准确的生产策略。

智能制造需要高性能计算、先进电机控制算法、可靠通信连接、稳定图像识别和智能传感器都是完成这次变革所需的关键技术。意法半导体伟智能制造提供广泛的产品和解决方案组合，支持实现所有这些关键技术。

意法半导体展示智能制造业广泛使用的AGV小车模型，采用导航算法配合意法半导体的ToF传感器，该AGV小车可以自由移动而不会引起碰撞。在人工智能和机器视觉的加持下，小车可以识别特定颜色的物体，并通过FOC(矢量控制)机械臂将其拾放到相应的物料收集筐内。

为满足智能基础设施和环境项目的开发需求，意法半导体将展示多款新型STM32 MCU/MPU、STSPIN电机控制器和电源管理芯片，包括各种MEMS器件和传感器(ToF传感器、TMOS 和执行器技术)以及包括意法半导体的BlueNRG系列在内的各种有线连接和无线连接技术。相关技术都能促进智能家居、智能建筑和智慧城市应用的开发。意法半导体还展示按照KNX标准采用STKNX和STM32产品设计的行业标准的智能家居和智能建筑设备的重要模组。

意法半导体的绿色能源技术帮助家电和工业市场客户，提高各类设备的能效和系统可靠性。意法半导体的先进技术包括各种MCU、碳化硅 (SiC) 功率晶体管、电流隔离栅极驱动器、电表和电力线通信 (PLC) 控制器。意法半导体还将通过智能绿色能源网展示具有改造和优化能源系统能力的解决方案，该网络由太阳能板、电池管理系统、电表、有快速安全关闭功能的光伏系统、电动汽车充电桩等组成。

在主会场后方，意法半导体电源与能源、电机控制、自动化三大工业技术创新中心带来的旗舰展品。为了给亚洲工业客户的开发活动提供有力而高效的技术支持，意法半导体设立电机控制、自动化、电源与能源三个工业技术创新中心。

3kW数控无桥图腾柱功率因数校正 (PFC) 变换器使工程师能够用意法半导体最新的电源开发套件，包括 SiC MOSFET、低 Rdson 的超级结 MOS IC、电流隔离栅极驱动器和 32 位 MCU，设计创新的功率变换拓扑，该参考设计还为设计高峰值能效和低 THD 失真的70kHz紧凑型功率变换器开辟道路。

双电机同步位置控制模型可以精确同步两个 PMSM 电机的转子位置，驱动电机快速旋转，当两侧的步进电机驱动PMSM 电机的叶片汇合一处时，电机控制器可以控制两个叶片绘出峰会的标志图案。该解决方案的核心是基于STM32G4 的运行意法半导体 FOC 软件开发套件 (SDK) 的高集成度的STSPIN32G4 系统级封装，协调组件是PowerSTEP 电机驱动器，展示了意法半导体电机控制应用高性能解决方案和广泛的生态系统。

多轴智能协作机械臂具有体积小、集成度高、智能化的特点，易于安装和部署。凭借这些优势，机械臂有望在工厂自动化中的普及率越来越高，用于辅助重复性工作，提高生产率。