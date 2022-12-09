走进现实？跨界耳机表华为WATCH Buds正式发布！

12月9日，华为举办了冬季全场景新品发布会，在会上华为正式发布业界首款弹盖磁吸式耳机手表华为WATCH Buds，创新性地将TWS耳机与智能手表合二为一，依托华为HarmonyOS生态优势，给用户带来全新的智能穿戴设备体验。

TWS耳机和智能手表相信用户都非常熟悉，在目前的主流市场中，华为推出的FreeBuds系列和华为WATCH 数字与GT系列，都凭借细致的分类与功能的领先，收到了用户的好评，而将这两种截然不同的产品集于一身的华为WATCH Buds究竟有何过人之处，今天我们就来一探究竟。

二合一理念，带来创新型耳机表

先来说说华为WATCH Buds的二合一理念，在讲华为的融合之前，先来分解说说两大品类目前在消费者生活中的现状。

首先是智能手表，与普通手表最大不同，就是除常规手表的信息获取之外，智能手表可以进行信息联通，健康监测以及运动陪伴等更多功能与交互。作为独立于移动设备之外的智能穿戴设备，如今被赋予更多属性更像手机之外的第二个手机界面，获得更多人的青睐。其次是TWS耳机，虽然摆脱连接耳机的那根线，但却多出一个放置TWS耳机的小盒子。市面上TWS耳机的收纳盒形态各异，作为耳机补电站，它不可或缺。但为了去掉一根线而凭空多出来一个更大的盒子，真的是我们所追求的极简设计吗？显然并不是，那么有什么办法能够解决这个问题呢？为了解决这个问题，华为在智能手表形态下做出创新，以翻盖式设计融入一对TWS耳机，最终交出了华为WATCH Buds耳机表这份答卷。

创新理念之外，还有研发实力撑腰

初看华为WATCH Buds，也许会有很多人在惊奇之余会发出这样的疑问：它真的装入了一副TWS耳机么？毕竟从外观来看，华为WATCH Buds与传统的智能手表并没有太大的区别。毕竟想要将TWS耳机塞进小小的手表中可不是一件简单的事情，华为这次完全是挑战了手表和耳机结构设计的天花板，并且还在外观方面没少下功夫。华为WATCH Buds采用高集成度整体架构设计，在常规的尺寸中巧妙塞进一对TWS耳机。高集成度整体架构设计，让华为WATCH Buds可以在有限的空间内放入更多的元器件。华为WATCH Buds机身厚度仅14.99mm，有着21层结构的立体堆叠，在放进一对TWS耳机后，还能保持与传统智能手表厚度相差无几的结果，这简直就是结构设计中的奇迹。

同时为了能够被放进手表，这一对TWS耳机同样在结构方面做了优化，相较传统TWS耳机，华为WATCH Buds的耳机在体积方面减少50%，内部空间利用率达到了90%，单只耳机净重仅有4g。而创新的聚磁阵列方案，可以让耳机磁力更强，支持耳机回盒时自动纠偏对位，秒取秒放。值得一提的是，为WATCH Buds采用超微型精密转轴，通过凹凸轮配合设计实现转轴顺滑开合，并且经过10万次开合、5kg受力等苛刻的测试，坚固耐用。

在华为WATCH Buds的外观设计中，华为采用精钢表壳，通过精湛的手工抛光和缎面打磨润饰，营造出一种刚毅大气之美。而手表屏幕则是使用一块1.43英寸、466*466分辨率OLED屏幕，与精钢表壳完美融合，精致之外更显未来。

用智能手表治好你的耳机焦虑

对于如今的用户而言，出门在外有几样智能产品是必不可少，一是在移动时代下的NO.1――手机，二就是如果没带“犹如裸奔”的――TWS耳机，但往往这两个物品就能塞满口袋，在穿一些较为修身的衣服时，鼓起的包显得格外扎眼。而拥有华为WATCH Buds后，就意味着出门可以少一个TWS耳机收纳盒，出门少带一件的同时也能缓解与耳机分离焦虑。

其次，TWS耳机由于其较小的体积，对于很多粗心大意的小伙伴来说，丢失耳机已经成为家常便饭，再或者当你在拥挤的环境下，想要拿出TWS并且完成佩戴动作，繁琐不说还有可能会在拥挤的人堆中意外掉落耳机。华为WATCH Buds二合一的理念，很好地避免了耳机失踪的问题，同时通过弹盖磁吸的设计以及创新聚磁阵列方案，无论是拥挤的公交车上还是驾车通勤，都能够轻松取出并且佩戴耳机实现通话、听歌等功能，秒取秒放杜绝手忙脚乱导致的意外情况发生。

还有一点需要注意，为了解决耳机误触问题，华为在华为WATCH Buds耳机中采用广域耳廓触控功能，这也是华为首次采用这项功能。用户可以在耳机、耳廓或是靠近耳屏的脸颊区域操控耳机，极大降低误触率，带来更加精准的操控体验。

为了充分发挥出华为WATCH Buds真无线耳机的灵动性与便携性，华为不仅实现随拿随听的便携，还支持左右耳机自适应识别技术，使用过程中无需分辨左右耳，能够自动校正左右声道，顺手更顺耳。最重要的是，华为WATCH Buds支持回盒即充电，避免耳机没电却找不到“补电站“的窘迫，同时充电15分钟就能提供一个半小时的听歌续航，最大程度降低用户的耳机电量焦虑。

同样是一款出色的智能手表

说了半天耳机功能，别忘了华为WATCH Buds同样是一款出色的智能手表，外观上，华为WATCH Buds手表采用精钢表壳通过精湛的手工抛光和缎面打磨润饰，营造刚毅大气之美;透润的3D弧光玻璃表盘，精细的中框线条将弧面玻璃的光泽勾勒。在表体上，钻切开盖键和表冠上点缀的 710 颗经典巴黎饰钉，为金属亮泽再添闪光点;表带采用头层小牛皮材质，经过轻柔的摔纹工艺处理，保持其精致的纹理感，让华为WATCH Buds尽显时尚高端，即使是在着装要求严苛的商务场景下也足够出彩。

其次，华为WATCH Buds还在运动监测方面，完美解决了我的使用痛点。以往用户要想在运动过程中享受音乐，那么就必然需要忍受硕大的“补电站”在口袋中随着自己的运动此起彼伏，而华为WATCH Buds恰恰解决了这个最大的问题，同时还能提供极为专业的运动监测。华为WATCH Buds同样继承华为智能穿戴设备优秀的运动基因，不仅拥有超过80项运动模式，其中包括10项专业运动模式，还有超过200项专业课程，基本涵盖普通用户日常所有的运动方式。

作为华为智能穿戴产品线的一员，华为WATCH Buds的健康监测功能也同样优秀，搭载了TruSleep™3.0睡眠监测(后续将通过OTA推送升级)，能对睡眠状态可以带来更精准的数据监测。得益于华为TruSeen™ 5.0+心率监测技术的加持，华为WATCH Buds大幅提升激烈运动状态下的心率监测准确度，同时血氧等健康数据都得到了相应提升。

最关键的续航方面，华为WATCH Buds在典型场景中可以维持3天的续航，能够支持每天30分钟的耳机通话、120分钟的音乐时间以及各种身体监测和消息通知等。而在开启省电模式后，能够在典型场景中支撑整整7天，这比起很多智能手表都要更加持久。

此外，华为也推出了诸多增值服务，针对华为WATCH Buds智能穿戴推出了意外服务宝(含耳机丢失无忧)，一年服务有效期内，设备在正常使用过程中因意外坠落、碰撞、挤压、进液造成的保外故障，可享一次仅需支付69元服务费进行维修服务，以及一次单只耳机备件五折购优惠。同时，购买华为WATCH Buds还将获得华为音乐提供的价值100元的新用户礼包，畅听千万正版曲库与精选有声内容。表盘市场也提供了《音速Buds》、《机能Buds》等多款全新表盘供以选择。

自带耳机的新型手表，华为WATCH Buds的问世能帮助行业拓宽赛道引领未来智能手表和TWS耳机的发展方向。从技术上来说，华为在结构设计上突破极限，打造出华为WATCH Buds这样一款不可思议的产品。从功能上来看，华为WATCH Buds不但“基本功”扎实，还结合两款产品的优势解决用户日常生活中的使用痛点，给用户提供了1+1>2的使用体验，也为“迈向未来”创造可能。据悉，华为WATCH Buds于12月9日16:08正式开售，售价2988元，感兴趣的小伙伴可登录华为官方商城、各大授权电商、华为授权体验店及授权零售商进行购买。

除华为WATCH Buds外，本场发布会华为还带来了首款智能观影眼镜――HUAWEI Vision Glass，将轻巧便携的墨镜形态与成熟可靠的AR显示技术相结合，在等效4米虚拟空间中投射出120英寸巨幕，画面清晰、色彩生动，配合开放式双扬声器，为用户营造沉浸感非常强的“巨幕”观影体验。支持与手机、平板、笔记本电脑等设备快速连接。硬件级低蓝光莱茵认证舒适护眼，0-500度屈光调节全家可用。一同亮相的还有华为WATCH GT 3Pro典藏款智能手表，其表体采用曜黑色高亮纳米微晶陶瓷打造而成，表冠采用钻石切面设计，内嵌黑色尖晶石3D旋转表冠，搭配金色贝壳纹精钢表圈，夺目闪耀。华为WATCH GT 3Pro典藏款也承袭了华为运动健康的优秀基因，除肺功能评估以及慢阻肺风险筛查外，还有TruSleep™3.0睡眠监测技术也会在后续OTA升级后推送。