罗技与腾讯游戏合作的云游戏掌机曝光，支持Steam、Xbox串流

作者：大飞哥

近年来国内外的微软、索尼，腾讯游戏等等，都在搞云游戏平台，虽说用手机、平板就可以玩，但还是有玩家希望有个独立设备，最好就是有实体手柄的掌机，外设大厂罗技也是看到这个需求，他们在前段时间就宣布了将会与腾讯游戏合作，推出一款面向云游戏和手游的掌机，现在罗技的动作也确实很快，近日已经有这台掌机的宣传照片被放出了。

从爆料达人Evan leaks放出的高清图片来看，罗技这台掌机还是做得相对标准的外观，有针对双手握持做人体工程学设计，而按键布局为Xbox形式，即左摇杆在上，加上ABXY键的配置，还带有两套肩键，不过就不确定R1、R2是否为线性扳机了。

由于机身没有看到有散热孔，罗技这台掌机应该不是x86架构的，很可能搭载了高通在去年发布的骁龙G3x Gen1平台，这是一款专为游戏掌机设计的ARM芯片，不过除了Razer的开发机，目前市面上并没有厂商采用，罗技这台或许就是首款搭载G3x Gen1的掌机。

其它硬件也是一无所知，包括屏幕多大尺寸、分辨率多少，电池容量如何等等都没有透露，但可以稍微猜测一下的是，它应该具备了比较强的WiFi连接能力，甚至可能会支持蜂窝网络连接，这些都是为了云游戏。

另外从它运行Google Play Store的截图可以确定，罗技这台掌机搭载了Android系统，Steam、Xbox和NVIDIA的云游戏赫然在目，而且由于有腾讯游戏的合作，大概率还会有国行推出，此前罗技表示会在年内推出，考虑到现在已经有这么高清的宣传物料，那相信离正式发布也确实不远了。