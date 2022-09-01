Google Pixel Watch细节曝光：售价399美元

作者：大飞哥

近几个月来，Pixel Watch的几个关键信息都以泄露的形式被曝光，现在一些有关这款手表的细节消息也被得到了认证。Pixel Watch采用圆形表盘设计，宽约40毫米，厚约14毫米，官方尚未透露显示屏的分辨率，但根据早期的测量，仅计算屏幕的宽度约为30毫米。3点钟位置有一个表冠，可以旋转并按下，而在它的正上方有一个单一按钮。

Pixel Watch将提供三种颜色(银色、黑色和金色)可选，Google还正在为它开发一个可兼容多种产品的20毫米表带系列。电池容量不到300mAh，另一端是USB-C磁性充电器。该电池预计可以持续工作一天。其他值得注意的规格包括内置GPS、50米防水、NFC和一系列健康传感器，这些传感器很可能与Fitbit Luxe和Charge 5使用的相同。

Pixel Watch将运行Wear OS 3，带有Android系统的"智能解锁"和GooglePixel Watch的配套应用。

正如我们在5月份的I/O 2022会议上看到的，Pixel Watch将有蓝牙/WiFi型号和带LTE的型号。据一位熟悉此事的消息人士称，后一种手机版的Pixel Watch在美国的售价为399美元。当然，计划可能在发布前发生变化，而运营商的介入无疑会使价格下降。

这个价格与最便宜的只有蓝牙/WiFi功能的Apple Watch Series 7相同，而同类的三星Galaxy Watch 5是279美元，Watch 5 Pro是449美元。如果上升到手机型号，则分别为499美元、329美元和449美元。(作为比较，刚刚发布的Fitbit Sense 2没有蜂窝通信型号，价格为299美元)。

就价格而言，Pixel Watch位于三星的入门产品和苹果的产品之间，而Fitbit则是Google更实惠的智能手表系列。

与去年仅有手机的发布会相比，如果发布按计划进行，Google将在今年秋天并肩发布两款主要产品。预计Pixel Watch将与Pixel 7和7 Pro一起发布，这与7月份Pixel 6a和Pixel Buds Pro同时上市的情况类似。