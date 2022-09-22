Q2可穿戴设备市场出货下滑，挖掘高端将是后续发展的关键

作者：墨将

IDC最近公布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022年第二季度》，2022年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2857万台，同比下降23.3%。同时IDC还对中国成人手表进行了预测，认为2022年中国成人手表出货量将下滑3%。

在具体细分市场的表现上，耳戴设备市场2022年第二季度出货量1618万台，同比下滑23.2%。其中真无线耳机出货量1273万台，同比下降22.1%。手表市场2022年第二季度出货量846万台，同比下滑12.3%。其中成人手表423万台，同比下降14.5%;儿童手表出货量424万台，同比下降10.0%。手环市场2022年第二季度出货量383万台，同比下降40.2%。

值得一提的是，真无线市场由于历经了主动降噪功能推动和价格下降的刺激之后，尚无新的抗大旗的亮点，市场增长的驱动力略显乏力。手环在腕带市场逐渐向手表调转的大方向下发展疲软，且产品结构依然处于大屏化的调整周期。成人手表市场的高端化趋势尤其明显，厂商在产品布局上会逐渐向高端市场有所侧重。

从上述数据与分析不难看出，转型与高端化是当下可穿戴设备市场的两个重要关键词。对于手机厂商而言，充分挖掘高端市场机会，提升高端手机用户人群占比，对穿戴设备的发展将变得至关重要。

笔者以为，核心原因是消费者的需求与选择在发生变化。举一个简单的例子，如果你用的是苹果手机，家里用的是苹果电脑、苹果电视，那么你大概率会用苹果的手表或者其他穿戴设备。而且它与移动终端设备是相辅相成，长远来看也是一个不容有失的战略要地。