三星电子加速元宇宙相关技术的研发，致力于培育新的增长引擎

作者：饶玉

外媒报道称，三星电子正在加速元宇宙相关技术的研发，加大投资，致力于培育成新的增长引擎，加入越来越多在新领域投入的全球科技公司名单。

消息人士透露，去年被任命为副会长兼新组建的设备体验部门负责人的韩钟熙(Han Jong-hee)，在近期同大量员工就元宇宙进行探讨，并再次确认他们计划推出三星版的元宇宙，并鼓励员工提出相关的建议和想法，协助实现。

据悉，元宇宙将是韩钟熙领导设备体验部门期间的一个重要发力点，他此前曾多次谈及元宇宙，表示有必要深入研究被视为全球科技行业下一个重大事件的元宇宙相关新兴技术。在今年3月份的年度股东大会上，韩钟熙就将元宇宙和机器人选为公司新的增长领域。在更早的2月份，他在巴塞罗那举行的世界移动通信大会期间，也有类似的表述。

全球最大的内存芯片和手机制造商三星最近成立了一个专门负责该主题的工作组，据报道，它正在开发一款名为 Galaxy 的虚拟现实耳机，作为其首款与元宇宙相关的产品。据该公司称，该公司设备体验 (DX) 部门的研发中心三星研究院正在研究“下一代显示技术和设备原型”以及各种使用场景。

元宇宙这一概念的兴起火热，也掀起了资本市场以及科技巨头的广泛关注，各大科技巨头争相布局元宇宙市场，将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域。

近年来VR/AR、5G通信技术的发展成熟，也使元宇宙这一概念逐渐从虚拟走向现实。依托VR、AR设备在技术层面上实现将虚拟世界投射到物理环境中，赋予用户在虚拟世界中获得一个更加真实沉浸的体验之感。

不仅是局限在游戏方面，元宇宙同样可以深入到生活、社交、电商等多个领域的实际应用，通过图形丰富的3D虚拟环境，带来身临其境的体验，依托于元宇宙布局的虚拟现实产品进一步满足未来生产生活的需要。企业也开始使用电子商务的三维平台来与逼真的虚拟生态系统一起工作，以身临其境的体验完成在虚拟生态之中的工作检查、交流、互动等等环节，实现更加高效的工作体验。

由于在游戏、内容创造、学习、社交互动、培训和虚拟购物等领域的各种应用，元宇宙市场有望增长。据Valuates Reports最新发布的报告预测，到2028年，全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元，2022-2028年的复合年增长率为95%。

市场研究公司Grand View research的一份新报告预测，2021年至2030年，全球元宇宙市场的规模将从388.5亿美元增长到6788亿美元，复合年增长率将达到39.4%。

CES 2022大会上，三星就宣布与亚洲最大的元宇宙平台Zepeto合作打造一个虚拟豪宅体验”My House”，让大众能够玩转元宇宙，打开元宇宙体验的大门。三星表示将致力于丰富消费者的数字体验和探索。此前，三星电子副总裁Han Jong-hee在MWC 2022 上表示，三星将推出一款可在元宇宙平台上运行的新设备，Han Jong-hee表示，三星正在为发布做准备。