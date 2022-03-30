IDC数据显示，2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台

作者：墨将

继2016年后，AR/VR头显市场在2021年再度爆发，相较于5年前，硬件设备、技术水平、内容生态、创作环境均有了大幅提升，行业生态也更加健康，产业基础更为牢固。根据IDC《全球AR/VR头显市场季度跟踪报告，2021年第四季度》，2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量一千万台的行业重要拐点。

值得一提的是，2021年国内 VR 一体机市场C端增长显著，占比达到了46.1%，国内本土VR厂商的新品价格集中在2000至3000元人民币。不过目前国内市场主流一体机产品硬件配置差异不大，随着内容吸引力对硬件的推动持续提升，硬件厂商开始将目光投向内容生态建设，投入力度也逐步加大。据了解，目前各家重点发力各自应用商店内的应用内容生态建设，重点提升游戏数量以及游戏质量。

另外，2021年国内VR厂商的营销模式及销售渠道也开始出现变化。2022年初VR厂商已经开始了线下自有品牌门店的尝试，除了提供给消费者在电商平台购买产品的新渠道外，更具有品牌行为的意味。

IDC表示，消费市场仍然存在非常大的待开发潜力，预计2022年，全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。不过，国内市场仍未出现爆款游戏应用，消费者持续消费的动力明显不足，二手市场流转交易会对官方售卖渠道销量产生影响，形成不良循环。内容驱动硬件的积极效应有待形成。现如今相关厂商的动作节奏加快，新一轮竞争已然开启，届时谁能从一众品牌当中脱颖而出，我们不妨期待。