听说读写全能1899元起 汉王发布7.8英寸手写电纸本N10 mini

作者：高志伟

10月12日，汉王科技在2022年秋季新品发布会上推出了7.8英寸的汉王科技手写电纸本N10 mini，以及单词卡播放器W10。其中，汉王手写电纸本N10 mini提供2GB+32GB预计4GB+64GB两种配置，售价分别为1899元和2299元;单词卡W10售价199元。目前，两款新品已经在电商平台开启预售。

手写电纸本N10 mini

N10 mini继承了N10“加减有道，显示更清晰，书写更专业”的产品设计理念。N10 mini相比今年5月亮相的N10，屏幕尺寸从10.3英寸缩小到了7.8英寸，重量减轻了35%，约240g，薄至5.6mm，单手握持、携带都更加方便。N10 mini采用玻璃钢背板，雾面质感更加细腻贴合，配色为冰川灰。尽管机身更轻薄，N10 mini还是配备了一块大电池，3500mAh容量充电一次使用几周。汉王表示在静默状态每天耗电量仅50mAh，所以N10 mini的待机时长可以达到1500小时。

显示方面，汉王将N10 mini的墨水屏上方屏层厚度减少了55%，透光率达到一般触摸屏的156%，让显示更清晰，并且墨水屏拥有300dpi，凭借汉王自研的灰阶抖动算法，可模拟256级灰阶显示效果。所以，N10 mini不仅更清晰，阅读也更舒适、更接近纸质书本阅读感。

交互也是N10 mini的亮点之一。与N10一样，N10 mini屏幕左侧有9枚按键，且可支持自定义设计，满足翻页、切换、开启APP等一系列操作。实体按键为户外使用，提供了一重保障，佩戴手套的话也能运用自如。

N10 mini还支持手写笔，这也是电纸本区别于很多用户熟悉的Kindle等电子书产品的一个重要特征。汉王自研龙葵紫电磁笔，无线无源，无需充电，提笔即写，覆笔即擦，支持4096级压感，配合墨水屏带来更接近纸质书写体验。对于喜欢写写画画的用户而言，是一个加分项。在N10 mini上可以边阅读边进行批注，分屏笔记功能，支持阅读、笔记同步进行，阅读时只需轻轻一点，思考的轨迹、斟酌的印记都能够有所展现。另外，Gsensor重力感应功能反应敏锐，响应快速，开启后可根据用户阅读角度自动旋转屏幕。

并且，汉王N10 mini自研电磁笔搭配自研笔迹算法，提供圆珠笔、铅笔、毛笔、钢笔、书法钢笔、马克笔各类笔迹，还可以设置常用笔型模式，轻松实现笔型切换。不仅如此，“纸张”也可以根据需求切换，内置的数十种底纹与自定义底纹设置，可以满足各种书写需求，包括笔记本、练习本、手账本，绘画本，书法本，单词本等更多纸型。

在书写体验方面，N10 mini支持数字化图形算法，可以让书写轨迹一笔成形，如快速生成直线、圆型、三角型、四边形等辅助图形，让思维导图、流程图绘制更简单。使用提笔忘字功能，无论9键拼音还是声韵母查询，都能快速找到你想写的那个字。同时用户可以对完成的笔记进行多级分类，个性化定制封面，还可以通过搜索笔记名称，快速检索笔记。这些笔记还能通过本地云端实现安全备份，当用户需要使用这些笔记的时候，可以通过微信、印象笔记、邮件等方式快速分享，或者连接打印机完成打印。

N10 mini同样支持汉王自研OCR技术，可以不限识别次数、完全免费的进行手写笔内容、图片、PDF文档识别，并对文本编辑、分享。另外，汉王在笔身中提供了2根替换笔芯。

针对办公场景，这里还要展开说一下。随着无纸化、环保等概念的普及，越来越多的企业单位寻找绿色办公模式，无纸化显然是一条值得发掘的赛道，汉王也在持续推动绿色低碳高质量发展，以软硬件协同的方式来推动无纸化办公。因此，N10 mini支持众多办公、阅读、浏览器、新闻、工具等应用。重点来了，汉王与金山办公深入合作，将推出WPS N10 mini定制版软件，丰富的应用可满足不同应用场景，办公休闲两不误。

汉王表示，N10 mini可与邮箱相连，可随时收取重要信息，还可以将批注后的文档直接邮件发送，办公更高效。内置的无线投屏功能，可一键将电纸本内容投射到电脑、投影仪、智能电视等设备上，迅速开启高效会议模式，且支持实时批阅同步显示，实现一本高效轻办公。

N10 mini还配备了双麦克风及扬声器，一方面能够实现语音转写功能，且支持录音、转写、手写同时进行，内置的15种字体，可以随时切换。另一方面，N10 mini不仅支持点击转写文字即可播放对应录音，还内置十余本词典，长按单词快速查询，高效解决英文文献阅读障碍。同时支持词语加入生词本，方便回溯，加强巩固。内置的听书模块支持普通话、粤语、英语，可进行男声、女声以及音量、语速、定时等人性化设置。没错，“点读笔、学习机”的功能，N10 mini也兼具了一部分。

据汉王介绍，N10 mini内置百万阅读资源，赠送超过1200本优质本地图书，带来开机即“看”的阅读体验。而且搭载Android 11的N10 mini支持汉王、当当、微信、京东读书等在线书城加持，以及更多第三方书城APP下载。还支持WiFi、微信、百度网盘传输等多种传输方式，以及包括PDF、EPUB、MOBI等十几种电子书文件格式的导入，可以说海量的内容来丰富用户的阅读、信息量。

总体来看，N10 mini拥有更便携精巧的设计，以及更丰富的软件生态、交互体验，不仅是能够满足随时阅读的用户需求。作为“听说读写全能”的电纸本，应用场景就更广泛了，例如作为你在混合办公场景下的辅助生产力工具。

单词卡播放器W10

不同于词典笔、点读笔，单词卡播放器W10是一款更适合利用碎片时间学习英语的工具，其大小就像一张卡片，可随身携带，8GB存储对于记录单词、书本等教材而言绰绰有余。与此同时，它还记录了每个单词的标准英美发音，听力和口语一卡都能满足。而汉王W10单词卡内置的的口语测评功能，会根据你的读音进行打分，纠正自己不易察觉的发音误差，不学哑巴英语，说地道英语。

值得一提的是，单词卡播放器W10样使用了墨水屏显示器，背单词时还原纸书阅读体验，护眼且续航超长，汉王表示，充电一次即可畅快学习一个学期。

写在最后

不仅是汉王，越来越多的品牌开始关注墨水屏，或者其背后的“无纸化”市场。目前在银行、零售等越来越多的行业可以看到电子墨水屏的身影，也让越来越多的企业、用户看到了墨水屏在无纸化进程中的重要作用。对于深耕无纸化办公15年的汉王而言，这也意味着机遇的到来。尽管推进无纸化办公还将面临一些列挑战，比如设备的成本、阅读体验的持续优化、应用场景的探索等等。汉王也在用实际行动去攻克挑战，践行既懂墨水屏更懂用户的企业理念。汉王科技副总裁王杰在发布会上提到，汉王积极响应用户需求，这是推出N10 mini的重要初衷。同时，对于已经上市的N10，汉王也在过去5个月中持续优化，已经完成了7次升级。

未来，汉王的目标是通过自主知识产权的核心技术，借助手写电纸本等为代表的终端产品，通过软硬件协同，打通无纸化办公最后一站，响应“双碳”战略目标和绿色环保的理念。就让我们，拭目以待吧!