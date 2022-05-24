报告称，元宇宙经济规模至2031年将达3万亿美元

作者：饶玉

近日，全球最大咨询公司之一的Analysis Group分析了元宇宙的潜在影响，并预计未来十年内元宇宙经济规模将高达3万亿美元。

报告称，预计至2031年，元宇宙经济占GDP的比重在美国、亚太地区和欧洲三个地区最高，亚太地区元宇宙相关经济GDP将超过1万亿美元，约占总GDP的2.3%;美国元宇宙经济将达到5600亿美元，占总GDP的2.3%;欧洲地区的元宇宙经济将达到4400亿美元，占总GDP的1.7%。此外，元宇宙产业还将影响中东和北非、拉丁美洲、印度、撒哈拉以南非洲及加拿大地区的经济发展。

与此同时，报告指出，即使当今世界都在使用构建元宇宙所需的XR(VR/AR)技术，元宇宙仍未达到真正形成的阶段，为了比较这种新技术所带来的影响，报告将元宇宙技术与移动技术进行了比较，当移动技术出现时，该技术逐渐改变了我们连接世界和彼此交流的方式，并对经济产生了深远的影响，而元宇宙技术也将遵循这一规律，随着技术的完善和普及而对世界造成影响。

报告还指出，实现这一目标还将面临技术及政策挑战，构建真正的元宇宙产业并产生规模效益，还需要各方各环节的共同努力。

关于元宇宙的乐观预计并非少数，据Valuates Reports最新发布的报告预测，到2028年，全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元，2022-2028年的复合年增长率为95%。市场研究公司Grand View research的一份新报告预测，2021年至2030年，全球元宇宙市场的规模将从388.5亿美元增长到6788亿美元，复合年增长率将达到39.4%。

此前，第三方研究机构Gartner发布最新预测报告称，2026年25%的人每天将至少在元宇宙中工作、购物、学习、社交或娱乐一小时。种种观点数据表明，元宇宙将是一个具有较大发展潜力的蓝海市场。

VR/AR、5G通信技术的发展成熟，也使得元宇宙这一概念逐渐从虚拟走向现实。元宇宙是物理现实、增强现实和虚拟现实的完美融合，可以通过互联网访问的公共虚拟世界，通过模拟人类的情感和手势创造了一种“虚拟世界”体验。元宇宙的实现离不开软硬件的支持。相关硬件设备，可以被视为进入元宇宙的入口。

依托VR、AR设备在技术层面上实现将虚拟世界投射到物理环境中，赋予用户在虚拟世界中获得一个更加真实沉浸的体验之感，不仅是局限在游戏方面，元宇宙同样可以深入到生活、社交、电商等多个领域的实际应用，通过图形丰富的3D虚拟环境，带来身临其境的体验，依托于元宇宙布局的虚拟现实产品进一步满足未来生产生活的需要。

由于在游戏、内容创造、学习、社交互动、培训和虚拟购物等领域的各种应用，元宇宙市场有望快速增长。与此同时，元宇宙的兴起火热，也掀起了资本市场以及科技巨头的广泛关注，各大科技巨头争相布局元宇宙市场，将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域。此前，外媒报道称，三星电子也正在加速元宇宙相关技术的研发，加大投资，致力于培育成新的增长引擎，加入越来越多在新领域投入的全球科技公司名单。