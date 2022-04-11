下代Apple Watch将迎重大升级，软硬件将同时推出大更新

作者：大飞哥

4月11日消息，如果要评选去年苹果较为让人失望的硬件更新，除了搭载M1芯片但系统拉胯的iPad Pro之外，便是只有屏幕尺寸稍微变大但其余基本皆无变化的Apple Watch Series 7。

所以，2022年对Apple Watch来说将是相当重要的一年，原因有几个，其中亮点之一是该设备即将获得的软件更新。彭博社记者马克・古曼(Mark Gurman) 在他最新的Power On通讯栏目中说，Apple Watch预计将在WWDC上获得大规模的软件更新，包括活动和健康追踪的改进。

虽然没有提供具体细节，但看起来智能手表在几个方面都会有很多好消息。

虽然watchOS 9带来新的活动改进是必然的，但苹果也很有可能会跟随这次软件升级推出新的Apple Watch型号，包括新加入的加固型号并且为全系配备更大的电池，有消息称苹果也试图对智能手表的外形进行重新设计，而这次升级曾经过一次推迟，其原定于2021年9月上线。

熟悉此事的人士去年在多个场合表示，预计Apple Watch将在iPhone 12设计的基础上进行视觉更新。苹果希望Apple Watch能像智能手机一样采用直角边缘，因此放弃了所有型号上已有的弧形边缘，但去年下半年公司却对这一产品线的变化只字未提。

苹果希望在其产品上提供一些设计上的一致性这是很正常的，但另一方面，这个想法最终被放弃了，这似乎是由于苹果最终遇到了各种设计问题，使其供应商在制造必要的部件时面临更大的挑战。

目前还不清楚新的设计是否仍能在今年与用户见面，但如果真的如此，鉴于新的外观、重大的软件更新和大规模的硬件升级的混合，预计下一代Apple Watch无论软硬件上都会让人感觉是一款全新的智能手表。