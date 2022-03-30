戴森发布新款主动降噪耳机Dyson Zone 自带空气净化系统

作者：夏初

戴森，没错，就是那个做吹风机、吸尘器的戴森，他们又在整活了……日前，戴森推出了自家第一款可穿戴产品，尽管它看上去有些……“缝合怪”。官方信息显示，新款设备被称为 Dyson Zone，这是一套融合了空气净化功能的降噪耳机。

从官方给到的宣传片来看，Dyson Zone拥有一个非接触式的面罩，可以罩住佩戴者的鼻子和嘴的位置，看上去很以后未来科技感。但这让我很出戏，总能联想到蚁人和厄加特。戴森将其空气过滤系统集成到耳罩中，实际上相当于戴森空气净化装置的微缩版，能够将过滤后的空气吹到用户的鼻子和嘴巴上。换句话说，这有点像一个作用于你下半张脸的便携式风扇。

整这个活绝不是一拍大腿，戴森表示，这款产品的目标是通过尝试减轻空气及噪音污染，使城市空间的生活更加舒适。为了这款产品的构想，他们的工程师已经研发了6年。戴森称，面罩区域可以过滤高达99%的颗粒污染;需要注意的是，过滤器不可重复使用，大约一年后需要更换。具体的更换时间将取决于用户所处环境的空气污染程度以及使用耳机的频率。

而在做耳机方面，戴森就比较“实诚”了。戴森为Zone搭载了首个自研的高级音频技术，能够带来身临其境的高保真音质，并采用主动降噪技术来阻止不必要的干扰。降噪功能是通过整体设计的被动消除和通过一系列麦克风的主动噪音消除的组合来提供的。

Dyson Zone上有三种不同的降噪模式。当面罩升起时，隔离模式启动，这时耳机将开启主动降噪;降低罩板会自动切换到对话模式，这会禁用主动降噪;还有一种透传模式则可以防止过滤掉汽车喇叭和警报器等重要声音。设备通过Type-C充电，耳机还可以连接到Dyson Link应用程序，为用户提供周围空气质量的更详细信息。

整体来说，这款产品的构想不错，但实现起来还是有些过于前卫了。根据已经体验过样机的国外媒体反馈，由于过滤装置集成在耳罩内，即便在降噪模式下，压缩机工作时的声音还是会影响到耳机的效果。并且，这个耳罩实在是有点大，尽管戴森声称在舒适度方面做出了很多努力，但是这种头重脚轻的感觉还是很令人担忧。这款产品目前尚未上市，我们也期待戴森能带来更多相关信息方便更多消费者了解。我们也乐于见到更多的黑科技产品不断涌现。