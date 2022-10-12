开放>封闭 扎克伯格批评苹果封闭生态

作者：夏初

10月12日消息，Meta公司CEO马克・扎克伯格在Meta的Connect会议上表示，苹果目前未宣布的VR平台对消费者来说会更糟，因为它将是一个“封闭的生态系统”，同时他称赞了Meta的系统是“开放的”。

马克・扎克伯格明确表示，他已准备好与苹果公司一战。

Meta刚刚在VR年度大会Connect上发布了VR头显设备Meta Quest Pro，搭载第一代骁龙XR2+处理器、大幅重新设计了机身和控制器，加持用于眼睛和面部跟踪的内向摄像头以及用于混合现实应用程序的彩色视频源。这款头显设备目前已经在22个国家/地区开始预购，设备将于10月25日发货。售价1499美元，约合人民币10740元。

从Meta的表述来看，Quest Pro更多瞄准的是企业场景的应用，也就是“ToB”，该公司希望用户将其作为一个生产力设备来使用。相较于此前的Quest系列，此次Quest Pro最大的升级在于它是一款全彩混合现实设备。

扎克伯格曾告知员工，Meta正在与苹果在构建元宇宙的未来方面进行一场“非常深刻的哲学竞争”，他对VR的未来仍然保持谨慎，他主要关心的不是拥有最好的硬件，而是拥有一个开放的生态系统，因为两家公司都在致力于他语境中的元宇宙的未来。

关于生态系统的开放与封闭，各有优势、互有胜负。无论是PC、还是现在几乎人手一台的移动设备，人类的计算历史中开放与封闭的生态系统似乎总是并行存在。我们所熟知的Windows与macOS、Android与iOS都是如此。而作为封闭生态代表的两个系统，macOS与iOS均出自苹果之手，扎克伯格向苹果发难也并非一时兴起。

扎克伯格警告称，封闭的生态系统将它们产生的大部分价值和利润推给了平台所有者。他表示，“封闭的生态系统专注于严格控制和整合，以创造独特的体验和留存......尽管大部分价值最终都会随着时间的推移流入平台――而这与开放生态系统形成鲜明对比”。扎克伯格对开放生态系统表达了肯定，在开放生态系统中，更多的人和公司可以分享“创造的好处”。

扎克伯格对于开放生态的推崇贯穿Connect的整个演讲。在演讲的最后他表达了明确的态度：“我坚信，由许多不同的开发人员和公司构建的开放、可互操作的元宇宙将更适合每个人。 如果该平台是使用公司自身非常昂贵的技术而不是用苹果的技术构建的，那么对于Meta来说肯定会更好。”

这话听着怎么有种揭竿而起的味道？天下苦苹果封闭生态久矣。

在接受媒体采访时，扎克伯格表示，如果苹果对头戴设备的控制与对Mac和iPhone等设备的控制一样多，苹果可能会损害其他VR平台。扎克伯格尖锐地批评了苹果构建封闭生态的做法，直言苹果做事的动机并不像他们宣称的那样无私。

但扎克伯格的说法终归是一家之言。我们目前也并不清楚Meta构建的生态系统实际上有多“开放”，或者未来将会呈现出怎样的场景。

Meta平台的开放生态是基于与合作伙伴一同构建，由合作伙伴为其提供软件支持，例如微软、欧特克和埃森哲。Meta已经与微软达成了全面深度的合作，“微软和Meta将在未来工作和游戏领域强强联合，包括将Teams和其他生产力工具带入VR平台，而Meta则在宏大的元宇宙计划中获得了一位关键的合作伙伴。”

根据会上的消息，微软将把Teams、Office、Windows以及Xbox云游戏全部引入Meta的Quest VR头显。而扎克伯格也在暗暗向三星抛去橄榄枝，他说他很想“在合适的时间”与三星这样的公司合作。

扎克伯格所期待的元宇宙是什么样子的？简单来说，人们可以在VR中完成所有工作和社交互动。但苹果CEO库克并不同意Meta对元宇宙的看法。库克表示，普通人可能甚至不知道元宇宙是什么，他认为不应该鼓励人们在虚拟世界中“过一生”。

尽管如此，消息称苹果一直在开发至少三款AR/VR头显设备。根据此前的爆料，苹果首款混合现实头戴式设备将被命名为Apple Reality Pro，它也将直接与Meta Quest Pro竞争。与此同时苹果还一直在开发价格更为低廉的头戴式混合现实设备以及更轻的AR眼镜。然而这些最早要到2024年才有可能面市。

扎克伯格对于开放元宇宙生态的推崇在某种层面上是明智的，但这也足以从另一个层面反映出苹果的强大。面对正在开发中的苹果混合现实生态，Meta选择联合微软、欧特克和埃森哲等等公司，未来甚至还有可能携手三星。此次Connect大会，全新的设备、全新的合作，Meta已经出招，并几乎在“号召”行业同仁联合起来对抗苹果的封闭生态，是为宣战。苹果将拿出怎样的产品和系统应对值得关注。

但是作为普通人来说，现在探讨Meta设想的元宇宙还为时过早。先让一部分人接触新世界是必要的，但元宇宙本身还需要足够长的时间成长，让我们拭目以待。