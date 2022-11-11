时刻静谧通话，双十一入手华为FreeBuds Pro 2，立享业界标杆音质与降噪

好不容易等来了每年一度的双11电商大促，又怎会错过早已心仪已久的好商品？如今，TWS蓝牙无线耳机果断成为很多用户出行必备品，不论是在拥挤的地铁公交上，还是喧闹的步行街，或者高铁飞机等长途差旅中，都能轻而易举地看见它的身影存在，并为佩戴者提供安静沉浸的愉悦享受。

而要想摆脱外部环境因素打扰，随时随地地给耳边带来清净，主动降噪功能显然不可或缺，同样它也是目前TWS蓝牙耳机的核心卖点之一。在这双11最佳入手时机，我便向大家推荐当下音质和降噪表现均是业界“天花板”级别的华为最新声学旗舰――华为FreeBuds Pro 2。

隔绝世界，享受出色静谧通话体验

除听歌放松以外，我们佩戴耳机有时也为了能与客户、家人、和朋友间更清晰顺畅地通话聊天，尤其是在周围十分嘈杂的环境当中，例如“轰隆隆”的轻轨高铁、人声鼎沸的购物广场等。你无法听到对方的声音，对方也很难理解你的意思，双方沟通效率大打折扣，最终无奈草草了事，严重影响到工作和生活交际。

有了华为FreeBuds Pro 2，这一切烦恼和困扰都将烟消云散。它拥有全新的静谧通话功能，机身配备业界最强堆料四麦克风拾音设计，包含三个麦克风和一个骨传导拾音麦克风，结合华为自研的深度神经网络DNN通话降噪算法，一方面精准拾取人声，另一方面出色过滤掉环境噪音，既让你说得“清楚”，也让你听得“清晰”。

得益于此，华为FreeBuds Pro 2的降噪深度高达47dB，引领业界最高水准，华为还为它采用了全新隐藏式防风设计，搭配智能防风噪算法和大数据学习建模，日常通话与跑步骑车过程中稳定过滤一切噪音，让呼呼风声不再打扰你的沉浸聆听。

此外，华为独家首发智慧动态降噪2.0，耳机本体可以智能识别用户身处周围环境，也能依靠大数据学习和算法建模，智能适配用户佩戴状态和耳道差异，达到完美贴合的优秀主动降噪效果。

极致震撼，带来无损高清空间音质

为什么说华为FreeBuds Pro 2是目前TWS蓝牙耳机的旗舰标杆？原因很简单，它做到了从音源，到传输，再到音质输出等全方位流程的极致解决方案，用户只需要简单地拿来“听”就能获得到超越HiFi音质的震撼享受。

华为FreeBuds Pro 2是业界首款拥有HWA和Hi-Res Audio Wireless双高清音频认证的声学旗舰产品，同时支持自研L2HC 2.0和LDAC™双高清音频编解码协议，音频传输速率高达990kbps，采样率和位深达96kHz/24bit，搭配华为音乐Hi-Res专属曲库，拥有大量192kHz/24bit歌曲资源，让用户轻松听到高素质无损音乐。

耳机本身采用超感知原声双单元堆料，中低音单元和高音单元独立结构设计，并通过独立双路DAC驱动。前者搭载四重磁体双磁路系统和11mm大动圈，超强驱动力和大振膜引发明显振幅，让澎湃低音轰然入耳，后者引入高端头戴式耳机微平板同源设计，平面振膜面积扩大6倍，最终带来超越人耳感知范围的14Hz~48kHz超高动态频响范围，联合帝瓦雷深度调音和个性化EQ调节，将高清无损音质得以完美呈现。

另外，华为还自研空间音频渲染引擎和搭载全球首个基于AI技术的Audio Vivid编解码标准，对比市面上主流产品单一的“空间音频”功能，只能开启或者关闭，华为FreeBuds Pro 2拥有电影院、音乐厅、以及有声剧场等多个模式，不同模式对空间感和人声、乐器声的侧重有所不同，精准匹配用户使用场景，还搭配首发喜马拉雅三维有声读物、云听三维知识资讯等，既从内容生态上保证丰富全面，又在音质效果上表现顶级出色。

华为FreeBuds Pro 2通体小巧精致，重心分布专门针对用户佩戴进行了优化转移，不会有明显的下坠感，长时间佩戴也更舒适无感。在HarmonyOS 3系统加持下，还为用户带来包括个性化弹窗配对、超级终端无缝互联切换、音频共享、智慧播报、听歌识曲、面对面翻译、低时延模式等众多智慧功能，是一款汇聚华为当下所有顶尖软硬件技术创新积累的最高成果产品。对了，最后在告诉大家一个好消息，双十一期间华为也给大家带来了一波福利，购买FreeBuds Pro2可享最高150元的立减优惠，并且还有多款爆品供您挑选，福利多多，感兴趣的用户可不要错过这次机会哦。