专利暗示苹果正开发无缝连接iOS游戏手柄

作者：大飞哥

4月12日消息，长期以来，外界一直盛传苹果正在酝酿基于ARM硬件的游戏主机。而最新曝光的一项专利又暗示了这家商业巨头正在开发一款可无缝连接到iPhone和iPad的游戏手柄。外媒Patently Apple指出：苹果可能会针对不同设备，对三种风格的手柄展开测试。

实际上，苹果并没有在美国本土申请专利，而是放在了不同规则的欧洲市场，并于2022年3月31日正式向外界公布这一专利。

编号为WO2022067344的专利文档写道，该电子设备可显示与游戏相关的用户界面，以响应检测到已连接的输入设备。

据说目前苹果正在测试三种不同样式的游戏手柄，且FIG 6A、6B、6F、6J等配件可毫不费力的附加连接到iPhone 上，让后者轻松变身为一款便携式游戏设备。

不过WCCFTech指出，尽管一端看似可以连接到Lighting端口，但目前尚无法判断另一端将如何与iPhone配对。一种猜测是，苹果或为其选用类似于AirPods的通讯配对方法。

第二种游戏手柄的样式，可以让iPhone像紧凑型笔记本电脑那样使用。而且它可能带有副显示屏，允许用户通过弹出式键盘来打字交流。

第三种手柄样式更加传统，但由于它们并非最终的设计专利，实际商用版本可能与途中描绘的大不相同。

如果你已经拥有一台Apple TV机顶盒，或许会很期待与之搭配使用 ―― 因为它还提供了可滑动的开关控制，允许用户启动游戏、消息、电话模式。

要知道，Apple Arcade是目前苹果的一项有关游戏的订阅服务，每月4.99美元的价格就可以体验无广告、无内购的超过百款高质量游戏，加上目前无论是iPad还是iPhone都支持连接XBOX或PS游戏手柄，这套组合的搭配还算说得过去。

但单从体验角度来看，游戏的输入设备，即手柄，苹果目前并没有涉及，也就是说作为单一设备，它的体验和功能性将对“游戏好不好玩”造成一定影响，来自苹果的游戏手柄？我们只能拭目以待。