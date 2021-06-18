半入耳式降噪成新宠 华为FreeBuds 4真无线耳机618值得入手

作者：景博健

说到降噪耳机，大家想到的基本都是入耳式和头戴式两种形态，这两种形态的产品可以提供非常不错的主动降噪效果，但都会存在有一些问题。入耳式产品与耳朵接触更加亲密，有效较少漏音，并拥有就能提供一定被动降噪能力，不足是佩戴时有较强的异物感和堵塞感，降噪时可以能带来较大的耳压，导致不舒服;而头戴式产品虽然有着更大的发声单元，也不会对耳朵内部造成太大压力，但在炎炎夏日佩戴难免会非常闷，也不太舒服，同时由于体积较大，便携性会稍差。

那么有没有办法可以既提供出色的舒适性，又能够带来不错的降噪效果呢？洞察到用户这样的需求，华为在2019年推出了业界首款半入耳式降噪耳机华为Freebuds 3，受到了不少用户的青睐。在今年华为也继续发力，针对此前产品遇到的问题进行优化和改进，推出了拥有全新半开放主动降噪2.0技术加舒适佩戴的华为FreeBuds 4，以舒适降噪开辟真无线耳机的新赛道，并且在发布后随着HarmonyOS 2与188固件版本的升级，实现了更多的新功能，也让华为FreeBuds 4在618期间变得更为炙手可热。

如今正值618大促，以华为FreeBuds 4 为首的多款华为TWS耳机都有参与到本次促销活动中，想要选购降噪耳机的小伙伴千万不要错过哦。

半入耳式设计，舒适降噪全都要

华为FreeBuds 4采用了半入耳式的设计，耳机不必深入耳道，有效的避免入耳式耳机所带来的带来的闷塞感、异物感，同时降噪时所带来的的耳压较小，降噪体验更叫舒适。当然，为了给每个用户提供更好佩戴的舒适性，华为可是下了非常大的功夫。

有句话叫做：一万个人有一万个哈姆雷特，由于各种原因，每个人对于《哈姆雷特》的解读都会不同。而每个人的耳朵对于耳机的要求也都是不同的，所以一款耳机尽量让每个人都佩戴舒适，则需要收集尽量多的数据，去分析和验证。为此，在华为FreeBuds 4的研发过程中，华为建立了人体工学仿真平台通过更加科学客观的人体工学仿真，在平台内积累了海量3D人耳模型，进行了万人万耳实验，还加入了对跑、跳等场景的主观评估，通过大量的科学的、有依据的数据分析和反复试验，旨在为不同用户在各个场景下都能实现舒适的佩戴体验。

同时相比于前代产品，华为FreeBuds 4还进行了13项尺寸优化和3项弧度优化，单个耳机重量仅为4.1g，而且让耳机更加贴合耳朵，舒适且轻巧，更加适合长时间佩戴，还为主动降噪提供更好的密闭性。

降噪方面，华为FreeBuds 4应用了全新的半开放主动降噪2.0，通过创新的双麦克风降噪结构，让耳外麦克风避免风噪的干扰，内麦克风提升对残余噪声的拾取灵敏度，达到更好的降噪效果。它还搭载了华为自研的AEM人耳自适应降噪技术，内置超过10种降噪参数，在开启降噪时，耳机能自动检测佩戴者的耳型与佩戴条件，匹配出最佳降噪参数，为每个用户提供“私人订制”服务，获得最佳的降噪体验，还你一个安静的世界。

超大振膜好音质，HarmonyOS 2助力延迟更低

对于一款耳机来说，当然要说下音质。华为FreeBuds 4采用的经典动圈扬声器结构，而为了更好地音质，它们使用了LCP液晶复合振膜，刚性有了很大的提高，中、高频表现更加出色，频响范围高达40kHz，声音更加丰富饱满。而且振膜直径达到14.3mm，低频更加强劲，能够提供震撼的的重低音效果。加上全新升级的“低频增强引擎”，低频管与后主板组成了一个高密闭性的独立声腔，相比上一代产品低音管的体积也增加15%，提供了更好的密闭性，这都让低音效果进一步得到提升。

还有一个问题需要解决，由于半入耳式耳机更容易受到耳道大小、佩戴状态影响，使得耳机和耳朵的密合度会存在差异，大耳道或宽松佩戴的人听到的低音占比小、高音占比多，小耳道低音占比达，高音占比小。为了解决这一问题，华为FreeBuds 4在最新的188版本固件升级中支持了多EQ调节功能，提供默认音效、低音增强、高音增强三种选项，其中低音增强更突出低音，带来现场般的震感体验，高音增强，减少低音，突出高音部分，声音通透明亮，音色细腻丰富，用户可以根据自己的需求进行调节，获得最佳的听感。同时188版本固件升级后，华为FreeBuds 4还实现了健康佩戴提醒功能，用户在单次佩戴耳机两小时后，华为FreeBuds 4会播放提示语提醒佩戴者“佩戴时间过长，建议休息”，当一天累计佩戴耳机4小时，手机弹出通知提醒，帮助消费者养成健康的耳机使用习惯。

当然，很多用户除了使用耳机听音乐外，另外一个使用场景就是玩游戏，这就要提到延迟了。相比之下，游戏场景对于耳机低延迟的需求要更高，尤其是像《和平精英》这样的FPS游戏，如果耳机延迟高的话，虽然玩家按下了开枪，但枪声需要等一下才能听到，这就会影响游戏的体验。而华为FreeBuds 4的低延时电竞模式则成为了玩家的利器，一般来说延迟低于200ms人就很难感觉出来，而得益于全新的游戏音频编码，当它配合EMUI系统则延迟至低可达150ms，而配合HarmonyOS 2的设备时，延迟会降至90ms，让玩家享受酣畅淋漓的竞技体验。

另外，华为FreeBuds 4还有着非常丰富和强大的功能，支持两台设备同时连接，并且音频可在设备间实时切换;搭载了高灵敏度麦克风，可以录制高达48 kHz采样率的高保真声音，无论是日常录音还是旅拍Vlog收音，都能更加得心应手等等。

618大促进行中，多款好品任你选

目前除华为FreeBuds 4外，华为的另外两款产品华为FreeBuds 4i和华为FreeBuds Pro也非常值得大家考虑。

其中FreeBuds 4i在保证轻巧设计的同时，还有着非常出色的续航表现，充满电后单次音乐播放时长达10小时，搭配充电盒将高达22小时，能够满足很多年轻人对于长时间使用的需求。它支持主动降噪，并针对最常使用的环境进行降噪优化，覆盖诸多生活场景，降噪效果更好。618当天华为FreeBuds 4i直降110元，389元的价格可以说着实真香，预算有限的小伙伴可以关注下。

华为FreeBuds Pro有着有着非常时尚的外观和降噪效果，并且作为全球首款智慧动态降噪耳机，能够根据环境变化自动切换降噪强度，结合创新的双透传模式、融合通话降噪技术，满足舒适聆听与自由沟通的双重需求。它还支持双设备连接，可在不同设备间自由切换，而升级EMUI 11系统后，还新增了高清录音、耳机查找、骨声纹识别、动态EQ调节等功能。618当天华为FreeBuds Pro最高直降210元，正值好价值得入手。

今天介绍的这几款耳机可以说都有着非常不错的功能，而且618的优惠也非常给力，大家可以根据需求进行选购~