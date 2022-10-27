花再光冷能量音箱NEW-X：声光电三位一体，点缀潮玩桌搭

看着自己凌乱的桌面，也时常被网友们打造的各种潮酷桌搭种草，特别是那些既能愉悦双眼，又整洁实用的主题桌搭。不过想要拥有专属桌搭，挑选各种桌面摆件也是个难题。有选择困难症的小伙伴也不用担心，今天要介绍的花再光冷能量音箱NEW-X属于“多面手”，简洁、潮酷、电竞、影音各种主题风格，都能加驾驭。

而且，NEW-X不仅是一款音箱，花再将其定位成“声光电三位一体”的桌面音频集成解决方案，既能提供动听音质，拥有更高颜值，内置充电模块还能让你在定制主题桌搭时减少来自各种线缆的困扰。

声：动听

NEW-X支持蓝牙、AUX以及声卡输入，提供了音频连接线和USB连接线各一条，轻松搭配不同终端进行播放。NEW-X采用了15W 1英寸高音+25W 3英寸中低音，1.1悬浮感发音结构，支持蓝牙5.3，支持LDAC解码格式，允许最高990kbps比特率，24bit/96kHz高分辨率的音频内容蓝牙传输。

而且，NEW-X支持蓝牙5.3，提升无线连接时体验，更低延时和更强抗干扰;拥有Hi-Res双金标无损原音认证，在无线连接时也能提供更出色音质。另外，在漫步者专业调教下，NEW-X提供音乐、游戏、电影、DIY音效四种模式，个人感觉游戏模式下一些背景音会更清晰，提升了游戏的代入感;采用全DSP数字处理，智能修正输入音源缺陷，让声音更加自然真实。

凭借MazeTube迷宫倒相系统，结合TurbMuff气流噪声抑制技术，还会大幅减少倒相管湍流、风噪， 改善低频下潜到60Hz，使低音饱满浑厚。

这里也顺便介绍一下花再品牌，这是漫步者集团旗下全新年轻品牌，有着漫步者集团26年的声学领域沉淀和顶尖的产品设计、研发团队。“花再”这个品牌的寓意是，“花”代表美好事物，“再”代表对于产品不断探索、突破、创新的态度。通过了解NEW-X你也会看出，花再的产品设计、体验更迎合当下年轻人的审美和需求。例如，NEW-X作为一款音箱的同时，在桌面场景下也能点缀生活，带来愉悦的视听双重体验。

简单说一下主观的音频体验，由于时间有限，NEW-X还没有发挥出他全部的实力。NEW-X的三频表现比较均衡，个人更喜欢其在中低音的表现，至于人声以及不同乐器的层次表现就中规中矩了。虽然与部分千元音箱有些差距，但在日常影音娱乐场景下作为外放也可以满足需求了。

另外，在有线(笔记本)、无线(手机)的测试中，音质表现都很稳定，特别是游戏中享受音箱澎湃声场的同时，无论用手机、电脑，都没有感受到明显延时。

除了“声”，NEW-X在“光、电”两项的亮点甚至比音质还要更直接一些，也是吸引我种草的关键所在。

光：潮酷

作为“全球首款光冷能量音箱”，NEW-X的外观相当有特点了，也是其能作为桌搭摆件让我种草的原因之一。

NEW-X正面的亚克力光透面板，让人想到了机箱的侧透设计，直接展现了内部的反射、浮雕设计，各种管道交错加之“镶嵌”其中的两个扬声器，有一种很强的潮酷风格。

在开启RGB光效后，赛博朋克风拉满，影音娱乐、游戏放松时不仅提升声音沉浸感，还烘托视觉氛围，特别是在很有带入感的游戏体验中，很加分。

NEW-X在APP端提供多种灯效，包括流光溢彩、幻彩潮汐，流水旋涡、呼吸律动、纯色静光、情绪律动，动感流星这七种预设灯效，还支持自定义和多种云端灯效，更好的贴合你的桌搭主题。

另外提升沉浸感方面，NEW-X的TempoEmo情绪律动灯效，可提供音乐的灯光表现，加强音乐的感染力。通过APP用户可以自定义控制，包括声音的频率和响度，与灯光颜色和亮度相对应，不同频率对应不同颜色，不同响度对应不同颜色下的灯光亮度，同时也支持根据音乐不同节奏，控制灯带亮起来的宽度。让你在聆听音乐的同时，还能欣赏专属的灯光秀。

在箱体正面下方左侧是电子时钟，以及连接模式、音效模式显示，简洁实用。

右侧则是花再和EDIFIER的logo，提升品牌感。

这些设计加上NEW-X右侧旋钮的设计，还有那么一丝“魔改”复古风格。所谓“魔改”，一个直观展现就是把我们熟悉的老式收音机的箱体换成了“集装箱”。顶部凹凸表面、大字丝印，这个“空投”真的很酷了。

而且对于很多年轻的朋友而言，集装箱与潮流前卫也有着千丝万缕的联系。在开箱看到NEW-X后，我最先想到的就是北京五棵松华熙LIVE里的调调街，各种集装箱配合霓虹灯，和NEW-X的风格很搭!

再来介绍一下NEW-X音箱右侧的按键和旋钮――顶部按键长按切换开机、待机，短按改变输入模式。中间旋钮功能最为丰富，包括旋转调节音量、短按播放暂停、双击切换音效，长按强制断开蓝牙并清除配对信息。

下方旋钮则支持旋转调节亮度、短按切换灯效、长按恢复出厂设置。

音响接口位于后端，包括电源开关、AUX输入、声卡输入。

电：实用

在组建桌搭时走线是一个难题，数码产品越多，就越容易导致桌面线缆凌乱。为了解决这个痛点，NEW-X带来了一项音箱中的首创且很实用的设计，内置35W TurboGaN氮化镓充电模块，USB C+USB A双充电接口，全面的输出协议，可以为手机、电脑、平板等多类数码产品充电。

另外，内置的氮化镓充电模块支持FTFC全时快充，提供更高的充电效率，配合FTTC全时智能控温，增加的散热结构设计以及电路、通过软件的实时监控并进行智能控制，让快充更安全可靠。

凭借这个快充接口，无论是将NEW-X摆放在桌面哪个位置，都能够将笔记本、手机的充电线巧妙的“藏起来”，让桌搭整洁。

写在最后

花再光冷能量音箱NEW-X音质表现比较优秀，虽然不至于一听就让你感到惊艳，但无论是在影音还是游戏等场景下，音频体验都可圈可点。对于绝大多数用户而言，作为一款桌面音箱还是个不错的选择。重点来了，NEW-X作为一款面向年轻用户的音箱，或者说桌面音频集成解决方案，还有两个加分项，颜值以及内置的氮化镓充电模块。

就外观而言，NEW-X作为一款潮酷桌搭摆件绰绰有余，配合光透、RGB灯效等设计，用户DIY的空间更大，更符合个性化需求，无论你是走赛比朋克游戏风，还是简约时尚的创作风，再借助APP+DIY就能轻松实现。同时，音箱的充电模块提供的两个充电接口，可以为笔记本、手机、平板、耳机等更多设备充电，方便隐藏桌面必不可少的线缆，这对于保持桌面空间的整洁大有帮助。

所以，如果你想要定制自己的潮玩桌搭，声光电三位一体的花再光冷能量音箱NEW-X，是个不错的选择。