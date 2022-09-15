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三款Apple Watch新品上手：Ultra值得更多关注

2022-09-15 21:01:00 作者：高志伟

  上周的苹果秋季新品发布会带来了iPhone 14系列、AirPods Pro 2以及三款Apple Watch等众多新品。让我印象最深的不是有灵动岛的iPhone 14 Pro，也不是终于支持音量调节的AirPods Pro 2，而是Apple Watch的新成员――Apple Watch Ultra。 

三款Apple Watch新品上手：Ultra值得更多关注

  在SE之后，苹果又一次拓展了Apple Watch产品线，带来了全新的Ultra。和Android，甚至Mac产品线的旗舰“Ultra”不同，Apple Watch Ultra更像是一款面向极限场景的“专业三防”设备，更坚固强韧的钛金属表壳、100米防水、符合MIL-STD 810H标准、IP6X级防尘、2000尼特峰值亮度、戴手套也能操作的大表冠、实体操作按键等特性，以及全面的运动健康监测、表盘功能等，都表明了其面向户外专业人员、极限运动员的定位。 

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  对于苹果而言这是补齐穿戴设备在一个“细分”市场的布局，但是对于很多用户而言，则多了一款“炫酷”的智能手表可选。虽然无法发挥其100%的功能，但是一些基础体验却也能得到提升，比如续航… 

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  在看到Apple Watch Ultra之前，一度以为这款手表表盘会“过大”佩戴体验并不理想，但显然是想多了。49mm表盘并没有那么夸张，全新表带佩戴的舒适度也很不错。比较遗憾的是，时间有限没能在运动场景下测试。但不管怎样，对于预算充足且属于智能手表“重度用户”的消费者而言，Apple Watch尽管有些“超极限”，但还是一款值得关注的旗舰级智能手表。毕竟从另一个角度来看，在健康、运动两个重要应用场景中，Apple Watch Ultra也算是天花板级别的存在了。 

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  至于一同发布的Apple Watch 8和全新Apple Watch SE，在Ultra面前有被抢戏的味道。前者一如既往的Apple Watch“标准在线”新增的体温感应功能进一步关注健康，特别是女生可以结合心率等记录经期。还有苹果不希望有人能用到的车祸检测功能。对于不追求极限，想要一块苹果表的用户而言，Apple Watch 8最实用的意向升级或是能带来更长时间续航的低电量模式。 

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  至于Apple Watch SE，简单说就是性价比之选，同时结合家庭应用，作为“儿童手表”也是一个不错的选择。 

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  当然，还有一点很重要就是三款Apple Watch的颜值，大家感觉怎么样？会是换新的动力吗？ 

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  想要进一步了解Apple Watch新品信息，敬请关注天极网带来的更多内容。

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