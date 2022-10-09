到2024年元宇宙设备市场存量将从目前的5000万翻一番

作者：饶玉

根据最新的Strategy Analytics元宇宙、增强和虚拟现实报告《元宇宙设备预测2014-2027》预测显示，到2024年，元宇宙设备的市场存量将从目前的5000万翻一番，达到1亿。

Strategy Analytics执行总监David MacQueen表示：“2024年达到1亿的市场存量将是这一新的消费电子产品类别的一个重要里程碑，有助于推动进一步的增长和投资。”

“到目前为止，市场主要是VR头戴设备，AR设备主要局限于企业市场。然而，随着更多设备发布，我们预计AR头戴设备将推动未来的增长。到2027年，AR将从2021年元虚拟世界设备市场出货量的1%多一点增长到元虚拟世界设备出货量的64%。”

VR/AR、5G通信技术的发展成熟，也使得元宇宙这一概念逐渐从虚拟走向现实。而由于在游戏、内容创造、学习、社交互动、培训和虚拟购物等领域的多元化应用，元宇宙市场有望快速增长。同时，对于元宇宙市场发展绝大多数人持乐观态度。此前，市场研究公司Grand View research的一份新报告预测，2021年至2030年，全球元宇宙市场的规模将从388.5亿美元增长到6788亿美元，复合年增长率将达到39.4%。

据IDC预测，全球VR头戴设备的出货量将从2020年的约500万台增加到2025年的2800+万台。AR头戴设备，从2020年的约30万台增加到2025的2100万台。在巨头“带路”下，VR/AR硬件设备有望迎来大幅增长。

元宇宙的兴起火热，也掀起了资本市场以及科技巨头的广泛关注，各大科技巨头争相布局元宇宙市场，将元宇宙视为新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域。现阶段，元宇宙市场发展十分火热，科技巨头争相布局元宇宙所需的VR/AR技术，但距离真正元宇宙的形成仍有很长一段路需要走。