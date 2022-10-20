超级玩家入局 谈谈消费级AR眼镜市场榜首大战

在智能手机、智能手表之后，下一个革命性移动消费电子产品是什么？从目前消费市场的数据反馈以及使用场景来看，很大概率将是AR眼镜。从IDC Worldwide AR Headset Forecast 2022Q2的数据显示，预计2022年全球销量同比增长超过80%，行业迎来高速增长。

AR眼镜作为融合现实世界及虚拟世界的移动设备，功能性极强，手机、智能手表能做的，真AR眼镜都可以，更带来了全新使用场景以及更好的使用体验。库克不止一次在公开场合诠释AR的潜力，作为接替智能手机、苹果公司实现「增长换挡」最被看好的消费电子品类，苹果AR眼镜传言即将在2023年初登场。国内外巨头、创业公司，或屏气凝神，或暗暗蓄力，C端的AR眼镜已经开始进入一个主流消费电子前的临界阶段。

市场为何高速增长

一般来讲，一款处于「概念前沿」产品要真正走入大众市场，需要满足价格-性能、价值-使用场景、便捷舒适三个要素。

首先最直观的是价格，大众买得起同时性能达标才能走向普及。行业高速发展，需要一定体量用户来催化，随着强大的供应链、成熟的技术以及规模化生产降低BOM成本，终端产品价格下探到一定区间、同时产品功用优势凸显，才能被用户真正接受。BirdBath光波导技术的成熟，Micro OLED的成本下降让AR眼镜不仅价格下探至2000-3000元区间，优秀的显示效果以及产能扩大让AR眼镜的普及成为可能，这也是目前最能让消费级市场接受的AR眼镜方案。

其次是价值-使用场景，用户买这个产品到底有没有用，能为用户带来什么价值或者解决什么问题。生态与技术持续发展打下了坚实的基础，让创新的使用场景进一步落地，目前消费市场的AR眼镜主要带来了革命性的大屏体验，无论是办公或者观影、游戏、车载娱乐等都适用，让随身娱乐有了颠覆性的变化，部分配备陀螺仪的AR眼镜甚至能实现一些轻VR使用场景，上扬的销量清晰地表明，现阶段的消费级AR产品确确实实击中了用户。

最后是使用的便捷舒适性，AR眼镜需要使用方便、足够轻巧便携且佩戴舒适，在日常被使用的频率越来越高，可靠、可用、经常用。要实现这些要素，对厂商的实力有着较大的要求。产品硬件足够轻巧方便携带，兼顾人体工学来确保足够的舒适性。这些对厂商在材料学以及产品研发方面有非常高的要求。以及良好的音质，各种场合自然使用，声音私密不影响周边的人，这些细节都能够决定AR眼镜被接受的程度。产品设备的兼容性问题，突破更多的使用场景，内容生态如何一步步联动运转逐渐丰富，也是影响AR眼镜使用频率的关键。

目前的榜首概况

分析完产品再回到市场部分，我们就可以更清楚的分析位于销售榜首的第一梯队情况。毕竟在一个爆发的新兴市场，产品力比品牌更重要，这一点在手机市场也非常明显，消费者更看重产品力也更能接受新的品牌。考虑到目前大部分对新兴科技产品感兴趣的中国消费者基本都从线上进行选购，而消费级AR眼镜的销售渠道主要也在线上，线上数据将能更真实的反应市场情况。

数据来自易观分析

易观分析的最新数据显示，2022Q3中国消费级AR眼镜主要线上平台5大品牌主要是Nreal、雷鸟创新、Rokid、米家、INMO，国产品牌几乎全面垄断，这也反映出中国制造在全球消费级科技产品的大体情况。而位于榜首的第一梯队是Nreal、雷鸟创新、Rokid，三家占据的市场份额达到87.5%，远超其他友商。从榜首前三的主力产品来看，Nreal旗下的Nreal Air和Nreal X，雷鸟创新发布的雷鸟Air，Rokid推出的Rokid Air，三家主力产品恰巧都以“Air”命名，可见行业与消费者的共识在于“轻巧”，而雷鸟Air的75g是最轻的，轻巧很明显是消费AR眼镜普及的大前提。

三强均以air为产品主打 雷鸟Air 75g的重量也是最轻的

在第一梯队品牌厂商方面，Nreal作为先行者在海外已经积累了大量的经验和口碑，在产品方面也拥有较多的积累，作为一个中国厂商回到国内市场打起来也是得心应手。Rokid则是从B端起家的企业，拥有多款企业级的AR产品以及解决方案，B端对技术研发、定制化有着更高的要求，拥有足够实力的Rokid杀入C端战场也并不困难。因此最让人吃惊的就是雷鸟创新，雷鸟创新作为一家成立于2021年10月的公司，在2022年4月才将主力产品雷鸟Air在电商正式上线，却在极短的时间取得行业第二的销量，其产品力必然得到大量消费者的认可并有着不错的口碑。这个新品牌受到了整个行业的关注。

京东上最新的PLUS会员对雷鸟Air的评价

雷鸟创新是如何做到的？

强大的背景

在一次线下会议中，编辑有幸更进一步了解雷鸟创新。雷鸟创新作为一家成立于2021年10月13日的公司，成立两天后10月15日即发布了业内首款双目全彩MicroLED全息光波导AR眼镜，双目全彩的光波导AR眼镜。雷鸟创新一直坚持Micro LED+光波导和Micro OLED+BirdBath两条产品线，一边进行技术探索、积累、转化，一边在C端打开市场。

在2022年1月初雷鸟Air亮相CES并一举斩获IDG的“最具创新产品奖”，并与双目全彩光波导AR眼镜一并获得22家海外媒体的“The Best Of CES 2022”奖项。据了解，作为全球一线大企业TCL孵化的创新公司，雷鸟创新在供应链、硬件、软件、应用生态、销售方案、品牌营销得到了强大的支持，有足够的实力打造综合能力比较强的产品。研发团队早在公司成立前三年就开始技术积累和产品思考，以前就做出过一款在海外出货量可观的VR产品，一亮相就能打，不是偶然。

核心部件非常重要，优质的部件能带来更好的性能优势和体验

正确的方向

现阶段，雷鸟创新认为Micro OLED+BirdBath方案有场景有用户，在价格、用户体验和技术成熟度方面都有比较好的落地。再加上TCL电子孵化的雷鸟创先在显示领域有超越一般厂商的积淀和认知，让产品拥有对比同级更好的显示上的核心体验，从终端市场的排名来看，雷鸟创新选对了。

确保不同场景的用户舒适体验

对体验的极致追求

产品方面则是雷鸟创新的重中之重，在新兴市场拼的就是产品力。雷鸟创新非常重视目标场景的使用体验，75g是三家消费级AR眼镜产品中最轻的，越轻的产品对携带佩戴越友好，也是消费级AR眼镜最核心卖点之一。另外我们在雷鸟Air的产品介绍页面中看到大量的使用场景介绍，涵盖观影、游戏、办公、汽车等，也就意味着雷鸟创新把这些场景都已经深度优化，不仅贴心确保不同场景用户的舒适体验体验，也为用户提供更多的生态内容。我们还发现雷鸟创新十分重视用户的反馈以提升改进产品，这才是真正“从用户出发”。

再谈谈Q4的榜首大战

首先排名第一的Nreal已经提前“卷”到了2299元希望靠量取胜，不过对于目前还在高速发展的消费级AR眼镜市场来说，低价不是唯一的选择，如果过度的价格战对厂商研发和生态发展并没有好处，将更多利润用于产品迭代和生态内容可能是更好的选择。现阶段的消费者对产品的体验和产品力要求更高一些，毕竟两三千元都花了肯定想买个好点的。







此外，雷鸟创新在今天10月20日预售全新一代的产品雷鸟Air 1S XR眼镜，不仅在用户体验上有不错的提升，还配备了更多的全新技术，部分技术体验可能超越同类竞品的同级产品。所以榜首大战并可能并不止是排名的变化，市场份额也可能会出现有趣的变化。

当然这不仅仅是一个销量的竞争，互联网生态的玩的是占山为王的先发优势，或许现在仍属于消费级VR/AR的早期市场，但对于各家消费级AR眼镜品牌来说，前期的技术积累实现产品迭代，积累用户和口碑为的就是后面的生态爆发阶段。雷鸟创新正以让行业震惊的速度快速发展，未来可期。