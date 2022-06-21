人工智能市场未来可期，2021年市场规模涨幅达43.1%

作者：墨将

随着人工智能技术不断突破创新，新的应用场景百花齐放。IDC近日发布2021年中国人工智能软件及应用市场研究报告，数据显示2021年全年中国人工智能软件及应用市场规模达52.8亿美元(约330.3亿元人民币)，相比2020年涨幅为43.1%。相比去年同期预测值，涨幅略为降低。

具体到分类市场，其中计算机视觉市场2021H2相比2020H2增长47.0%，市场规模达13.5亿美元，全年实现 23.4亿美元的市场规模。从市场格局端，商汤、旷视、海康威视、创新奇智、云从科技作为Top5的厂商，构成了45.6%的市场份额。而语音语义市场2021H2相比2020H2增长37.0%，市场规模达12.3亿美元，全年实现21.7亿美元的市场规模。

除此之外，机器学习平台市场2021H2相比2020H2增长37.0%，市场规模达3.2亿美元，2021全年实现5.7亿美元。市场增长驱动力来源于政企构建AI中台，也来源于厂商端对于产品功能的不断完善以及在降低机器学习开发门槛方面所做的举措，该市场仍有越来越多的新进入者开始在这一领域耕耘。

与其他众多行业一样，人工智能市场上规模化效应日益明显，早期进入者具有先发优势以及逐渐形成的规模优势。当然，市场发展过程中也伴随着不确定性。无论是中国市场还是美国市场，主流厂商的市场格局一直在不断演变，远没有达到格局稳定、几家公司形成垄断的阶段。市场格局仍有很大的演变空间，在一些细分赛道仍有可能培育出独角兽型企业。在未来，技术创新型企业仍有可能胜出。依照目前的趋势，2022年人工智能市场仍将继续保持高速增长，未来将有哪些企业从中脱颖而出，我们不妨期待。