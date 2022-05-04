苹果探索新键盘形式，iPad Pro的新搭档还是Mac的未来？

作者：大飞哥

5月4日消息，即便苹果先后为iPad Pro发布了其独特的Smart Keyboard和Magic Keyboard，但有消息和专利显示苹果依旧在研究一种更像微软Surface的传统键盘布置。

实际上iPad Pro的妙控键盘2020年才推出，不过在它发布之后，苹果还在继续研究这种类似Surface的替代品。

用于平板电脑计算设备的具有多种安装模式的铰链式键盘配件，这是一项新近曝光的苹果专利，它是在2020年7月申请的。尽管申请时间远远晚于妙控键盘的开发时间，但这项专利引用了40多项申请，可以追溯到1993年。

其中每一项都倾向于涵盖平板电脑键盘解决方案的各个方面，如滑盖或铰链。这个最新的专利描述了整个装置，从键盘到它在必要时如何被分离。

该专利提到：“这是用于平板电脑计算设备的附件设备，它可包括一个基础部分，该部分具有一个或多个输入设备(如键盘、触控板、触摸屏显示器等)，用于向平板电脑计算设备提供输入。附件设备可以包括一个连接机构，用于在多种不同的安装模式下将附件设备的底座部分可释放地连接到平板电脑计算设备，联接机构可以包括一个辅助显示器，用于沿着联接机构的表面提供图形输出。”

还有一段说明称：“另外或替代性地，连接机构可以包括一个笔仓，用于放置一支手写笔。”

图中描述的概念与Surface的相似性最为明显。但专利图纸从未打算成为最终产品的插图，只是作为解释专利要求的辅助手段。图纸显示了一个系统，包括一个平板电脑计算设备和一个附件设备，它们能够以多种安装模式可释放地连接在一起，底座部分可以包括一个具有一组机电键的键盘，连接机构可沿键盘的一侧设置，并可被配置为将底座部分可旋转地连接到具有触摸屏显示器的平板电脑计算设备上。

一些图纸当中有明确无误的苹果标记而不是微软Surface。平板电脑图形界面的示例草图都清楚地显示了macOS，而不是iPadOS，也不是iOS。这足以证明这些专利图来自于苹果。此外，其中一些专利图还展示了一个Mac显示屏的例子，在触摸屏显示屏的一部分被附件设备的联接机构的主体部分覆盖时发生变化。

图中显示的变化类似于最近的MacBook Pro系列中的刘海。Mac的菜单栏被降低，电池指示灯和AirPlay / WiFi图标被抬高到角落里，中间的缝隙被这个耦合机制填补。

在iPad的图中展示macOS是很奇特的，但它本身并不能确切地证明苹果也在考虑复制Surface，将Mac放入平板电脑。

然而，这也不是专利图绘制人弄错剪贴画的一次性、偶然性错误。关于显示屏因联接机制而变化的图纸，显示了相当仔细的工作变化。例如，有一张图显示，该机制还在一个凹陷的支架上夹着一支Apple Pencil。而另一张则显示了将铅笔从笔仓中取出，露出一排工具图标。

这项专利归功于四位发明人，其中包括经常撰稿的Paul X. Wang。他以前为苹果公司申请的许多专利包括一个可以与Apple Glass一起使用的投影键盘。

众所周知，苹果一直试图想通过iPad这一系列品类打造一个概念，即轻办公和部分生产力完全足以在iPadOS这一平台上完成，并不需要Mac或PC。

现实是诸如文字撰写、平面设计等工作场景，iPadOS上的软件目前的确可以完成需求。

当然很多人都曾畅想iPad可以搭载macOS系统，目前看还不太现实，但不妨试想几年后，苹果MR设备的出现，以及更强大的M系处理器搭载到iPad Pro等高端设备后，一条新的生态，或许将围绕iPadOS展开。