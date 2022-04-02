前景看好，2021年第四季度中国智能家居设备市场出货量为6337万台

作者：墨将

虽然中国智能家居市场已经历经了几年的发展，但仍远未实现普及。而且在产品升级和成本上浮的推动下，中国智能家居设备市场均价明显提升。据IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2021年第四季度》显示，2021年第四季度中国智能家居设备市场出货量为6337万台，同比增长4.1%。2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%。

虽然市场在供需双方压力之下并未出现两位数的反弹，但出货体量背后不可忽视的是中国智能家居市场的升级和调整。在不断的优化中，市场将迎来新的发展机会，预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。

具体细分市场方面，2021年智能音箱市场出货量同比收缩，但在结构调整和产品升级之下，市场销售额同比增长15%。其中带屏智能音箱在市场需求和厂商转型的共同推动下出货量保持增长，市场份额提升至39%。同时，无屏智能音箱市场也加快升级步伐，通过音质、连接及产品外观等方面的提升积极拓展中高端市场布局。

而2021年视频娱乐设备市场出货量进一步下滑，其中智能电视市场2021年出货量为3,886万台，同比下降9.4%。供应压力之下厂商积极布局中高端市场，智能电视在屏幕尺寸、显示技术和人机交互能力上均有明显提升。语音交互逐渐成为智能电视标配，其中2021年内置语音助手的智能电视出货占比达72.1%，同比提升近9个百分点。

从外界的角度来看，智能家居市场已经从普及过渡期逐渐进入成熟阶段，发展趋于理性，消费者选购智能家居设备的出发点从尝鲜逐渐转向产品功能和质量。因此，相关厂商在智能带来的新奇感之外，还需更多关注产品的品质，以及在细节上满足消费者的多样化需求。而在市场升级的大趋势下，对中高价位段产品进行精细化销售运营，也有望帮助厂商进一步拓展中高价位市场。