科大讯飞发布2021年年报 办公类智能硬件营收同比增长42%

作者：高志伟

4月21日晚，科大讯飞发布2021年年报。报告显示，科大讯飞2021全年营业收入超过183亿元，同比增长40.61%;归属于上市公司股东的净利润15.56亿元，同比增长14.13%;扣除非经常性损益的净利润9.79亿元，同比增长27.54%。

2021年，科大讯飞在关键核心技术领域的国际重要赛事摘取了11项冠军。截至2021年底，科大讯飞14个重点语种的语音识别、图文识别达到国际领跑水平;语音合成、机器翻译、语言理解达到国际并跑水平;23个主要语种语音识别、合成和机器翻译整体达到国际并跑水平。在第十六届国际语义评测(The 16th International Workshop on Semantic Evaluation, SemEval 2022)的三项主要赛道中，科大讯飞拿下冠军，标志着科大讯飞在多语种语言理解领域持续进阶。

不仅是技术沉淀，科大讯飞也在探索更多基于人工智能技术的应用场景及产品，满足各行各业对于智能化、高效化体验的需求。年报显示，科大讯飞智能硬件营收同比增长42%，其中消费类硬件销量同比增长140%，GMV增长152%，京东天猫双平台GMV增速超过80%。据科大讯飞介绍，除了以家长用户群自主购买的人工智能学习机、个性化学习手册等产品之外，围绕AI+办公场景的智能硬件新品成为了科大讯飞消费类产品增长的新引擎。

智能办公本、录音笔、翻译机等产品可以在办公及学习场景下提供更高效的使用体验。如智能办公本X2支持基于科大讯飞自主开发的语音角色分离技术，实现了多说话人场景下95%的自动标识正确率，且基于离线识别引擎技术还能实现无网状态下的语音识别转写。凭借这些基于人工智能打造的硬件产品，可完成声音、图文内容实时转化，有效解决了日常办公中快速记录难、不易于整理、保存及检索等用户痛点。正因如此，讯飞智能办公本在2021年国内市场份额位居第一;且在“618”和“双11”期间的电纸书品类中保持市场份额第一，电商渠道销售首次超过Kindle。

科大讯飞旗下的智能录音笔、智能翻译机等办公硬件品类，均在赛道中保持头部位置，智能录音笔继续保持录音笔行业头部品牌。

在通过技术赋能加强产品技术力之外，科大讯飞也重点提升面向消费者的渠道营销能力，2021年8月，科大讯飞C端消费品牌全新升级，打造以用户为中心的全渠道线下零售模型，并在北京、上海、深圳、杭州、南京五个城市新开拓直营店合计20家，建立线下拓展、直营、产品、增长、培训的扁平化组织结构，完成模型验证并具备快速复制的能力。

在人工智能技术上掌握算法模型，在销售上掌握渠道模型，科大讯飞不仅让技术重构了产品，也用技术重构了产销链路。在“双模型”的共同作用之下，未来科大讯飞还将把哪些消费智能产品带到人们的工作与生活，值得关注。