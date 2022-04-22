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科大讯飞发布2021年年报 办公类智能硬件营收同比增长42%

2022-04-22 10:15:21 作者：高志伟

  4月21日晚，科大讯飞发布2021年年报。报告显示，科大讯飞2021全年营业收入超过183亿元，同比增长40.61%;归属于上市公司股东的净利润15.56亿元，同比增长14.13%;扣除非经常性损益的净利润9.79亿元，同比增长27.54%。

  2021年，科大讯飞在关键核心技术领域的国际重要赛事摘取了11项冠军。截至2021年底，科大讯飞14个重点语种的语音识别、图文识别达到国际领跑水平;语音合成、机器翻译、语言理解达到国际并跑水平;23个主要语种语音识别、合成和机器翻译整体达到国际并跑水平。在第十六届国际语义评测(The 16th International Workshop on Semantic Evaluation, SemEval 2022)的三项主要赛道中，科大讯飞拿下冠军，标志着科大讯飞在多语种语言理解领域持续进阶。 

科大讯飞发布2021年年报 办公类智能硬件营收同比增长42%

  不仅是技术沉淀，科大讯飞也在探索更多基于人工智能技术的应用场景及产品，满足各行各业对于智能化、高效化体验的需求。年报显示，科大讯飞智能硬件营收同比增长42%，其中消费类硬件销量同比增长140%，GMV增长152%，京东天猫双平台GMV增速超过80%。据科大讯飞介绍，除了以家长用户群自主购买的人工智能学习机、个性化学习手册等产品之外，围绕AI+办公场景的智能硬件新品成为了科大讯飞消费类产品增长的新引擎。

  智能办公本、录音笔翻译机等产品可以在办公及学习场景下提供更高效的使用体验。如智能办公本X2支持基于科大讯飞自主开发的语音角色分离技术，实现了多说话人场景下95%的自动标识正确率，且基于离线识别引擎技术还能实现无网状态下的语音识别转写。凭借这些基于人工智能打造的硬件产品，可完成声音、图文内容实时转化，有效解决了日常办公中快速记录难、不易于整理、保存及检索等用户痛点。正因如此，讯飞智能办公本在2021年国内市场份额位居第一;且在“618”和“双11”期间的电纸书品类中保持市场份额第一，电商渠道销售首次超过Kindle。 

科大讯飞发布2021年年报 办公类智能硬件营收同比增长42%

  科大讯飞旗下的智能录音笔、智能翻译机等办公硬件品类，均在赛道中保持头部位置，智能录音笔继续保持录音笔行业头部品牌。

  在通过技术赋能加强产品技术力之外，科大讯飞也重点提升面向消费者的渠道营销能力，2021年8月，科大讯飞C端消费品牌全新升级，打造以用户为中心的全渠道线下零售模型，并在北京、上海、深圳、杭州、南京五个城市新开拓直营店合计20家，建立线下拓展、直营、产品、增长、培训的扁平化组织结构，完成模型验证并具备快速复制的能力。

  在人工智能技术上掌握算法模型，在销售上掌握渠道模型，科大讯飞不仅让技术重构了产品，也用技术重构了产销链路。在“双模型”的共同作用之下，未来科大讯飞还将把哪些消费智能产品带到人们的工作与生活，值得关注。

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高志伟

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