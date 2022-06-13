　　魅族 PANDAER x XOG 白金星舟耳机：每一次使用都充满仪式感

作者：墨将

在平庸的市场氛围里，趋同的设计往往像是一个漩涡，卷入其中逐流而动能省事不少，想要逃离却是不易，而不趋同的设计则显得更加难能可贵。魅族一向都懂得用户需要什么，在设计与体验上往往能提供独到的、有见地的思路。最近魅族带来一款全新的魅族 PANDAER × XOG 白金星舟耳机，它从外包装到产品本身，都加入了非常浓厚的 PANDAER 元素，在音质方面还加入了魅族 x 猫王联合调音。那么它表现如何，下面一起来看看。

魅族PANDAER × XOG 白金星舟耳机的外观大量运用科幻硬朗的线条，整个设计充满未来感与仪式感。充电底座用钻石切割与简洁线条描绘出科幻感，寰宇白瓷涂装，采用与白金独角兽赛博音箱的主色调，更显体验宇宙的浩瀚与灵动。弹舱式滑盖设计采用轻金属材质打造，M型弹簧更加轻薄顺滑，官方称使用寿命能达到4万次左右。

充电底座磁吸头默认吸附于耳机舱底部，有点像飞船助推器，用时放入即可，每一次充电都充满仪式感。内部的舱体运用风格化红色透明材质，隐约能看到内部线路。两侧采用RGB灯效渲染，有一种蓄势待发的科技动感。底部本身则是采用Type-C口，支持5V/1A，另外底部有胶贴，方便固定桌面。

PANDAER × XOG 白金星舟耳机的配色与整体风格一致。主色调也是寰宇白，外加橙色和灰色的装饰色。耳机柱采用多段线条分割，同样是科技硬朗风。无线耳机单耳重量4.2 g，半入耳的造型平行贴耳，佩戴轻盈无感，对耳廓和耳道压迫感轻微，久戴也不用担心耳朵痛。另外官方介绍，它还使用了抗菌材质，耳机导致耳部炎症的风险也降低了不少。

交互操控也十分简单，我们只要双击任意一边耳柄即可接听电话(支持 ENC 通话降噪)。在播放音乐状态下，双/单击都可以控制播放暂停或者换歌。长按耳柄 2 秒即可切换模式，包括魅族声学、电影模式、游戏模式等。同时魅族 PANDAER × XOG 白金星舟耳机也支持 Flyme 妙连，只要靠近魅族手机即可完成配对。

耳机采用魅族 & 猫王联合调音，支持 3 种模式，8 种 EQ 随心调;魅族声学让高音通透有层次，低音澎湃更灵动，12mm的大动圈单元搭配复合钛膜，在魅族声学调音的加持下，打造沉浸音质。当然，半入耳的设计在低频方面通常相对较弱，所以低频下潜比较浅。而这也相对突出了中高频表现，它的人声、乐器层次分明，歌手的声音清亮通透，临场感十足。高频的动态表现也比较突出，混合乐器中高频清澈敞亮，无毛刺感。

值得一提的是，魅族 PANDAER × XOG 白金星舟耳机支持RGB灯效，充电时有呼吸灯的特效。电池盒两侧的灯带会时刻提醒当前电量：当电池大于60%时，为橙色流光、21%――60%之间为黄色流光、低于20%红色流光，充电时也会有呼吸灯的特效。无线耳机单次续航5小时，配合充电舱使用总续航时间约20小时，电量充满大约花费120分钟左右。

总的来说，在一众千篇一律的同质化产品中，魅族 PANDAER × XOG 白金星舟耳机可以说是非常有个性，有魅族一贯的独立见解与潮流主张。而且魅族 PANDAER × XOG 白金星舟耳机让无线耳机脱离了功能的基本属性，满满的仪式感具有更丰富的社交属性，乃至收藏属性。而这种思路的实践也比产品本身更具有现实意义，是未来产品高端化的道路上不可或缺的一环。目前魅族PANDAER × XOG 白金星舟耳机已经开启众筹，感兴趣的朋友不妨多多关注。